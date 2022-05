Lídra haitského gangu obvinili v USA z únosu amerických misionárov

Washington 11. mája (TASR) - V Spojených štátoch v utorok obvinili lídra haitskej zločineckej skupiny v spojitosti s minuloročným únosom 16 amerických misionárov. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Joly Germine (29), známy tiež ako "Yonyon", je lídrom gangu 400 Mawozo, ktorý stojí za únosom 17 ľudí počas októbrovej misionárskej cesty na Haiti. Medzi unesenými bol aj kanadský občan a päť detí, z ktorých jedno malo iba osem mesiacov.



"Germine, ktorý bol v čase únosu v haitskom väzení, riadil a kontroloval členov gangu 400 Mawozo pri únosoch a vyjednávaní o výkupnom za prepustenie rukojemníkov," napísalo v utorkovom vyhlásení americké ministerstvo spravodlivosti.



Dvaja rukojemníci boli prepustení v novembri a ďalší traja v decembri. Skupina, ktorá organizovala túto misionársku cestu, neskôr uviedla, že zvyšným rukojemníkom sa podarilo zo zajatia ujsť.



Germine bol vydaný do USA minulý týždeň a spoločne s ďalšími troma ľuďmi bol obvinení zo sprisahania s cieľom prepašovať zbrane pre gang 400 Mawozo v rozpore so zákonmi o kontrole vývozu.



Zločinecké skupiny sa na Haiti rozmohli po minuloročnom atentáte na prezidenta Jovenela Moisea. Bývalého prezidenta zavraždili v noci zo 6. na 7. júla, keď ozbrojená skupina vtrhla do jeho súkromného sídla v haitskej metropole Port-au-Prince. Túto ozbrojenú skupinu údajne tvorili bývalí kolumbijskí vojaci, či príslušníci haitskej polície, píše AP. V spojitosti s prípadom bolo zatknutých viac ako 40 osôb.