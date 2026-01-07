< sekcia Zahraničie
Lídra jemenských separatistov odvolali z funkcie pre vlastizradu
Rozhodnutie o odvolaní az-Zubajdího prijala prezidentská rada, ktorá v súčasnosti vykonáva výkonnú moc v častiach Jemenu ovládaných vládou.
Autor TASR
Saná 7. januára (TASR) - Vodcu jemenskej separatistickej Južnej prechodnej rady (STC) Ajdarúsa az-Zubajdího odvolali z vládnej funkcie pre „spáchanie vlastizrady“. Oznámil to v stredu predseda medzinárodne uznávaného orgánu vykonávajúceho exekutívnu moc. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Az-Zubajdí mal v utorok odcestovať do Rijádu na rokovania zamerané na zmiernenie napätia medzi silami podporovanými Saudskou Arábiou a STC, dlhodobo podporovanou Spojenými arabskými emirátmi (SAE). Jeho lietadlo však meškalo a podľa koalície vedenej Saudskou Arábiou na jeho palube napokon nebol. „Odletel na neznáme miesto a nechal členov a vodcov (separatistickej skupiny) bez akýchkoľvek informácií o svojom pobyte,“ uviedla koalícia.
Rozhodnutie o odvolaní az-Zubajdího prijala prezidentská rada, ktorá v súčasnosti vykonáva výkonnú moc v častiach Jemenu ovládaných vládou. Okrem vlastizrady ho obvinila aj z ďalších trestných činov, ktorých sa mal dopustiť počas pôsobenia vo funkcii. Miesto pobytu az-Zubajdího zatiaľ nie je známe a samotná STC sa k rozhodnutiu bezprostredne nevyjadrila.
V stredu Saudskou Arábiou vedená koalícia podnikla rozsiahle letecké útoky na az-Zubajdího rodnú provinciu Dálí na juhovýchode krajiny. Podľa zdrojov agentúry AFP zasiahlo oblasť viac než 15 náletov, pri ktorých zahynuli najmenej štyria ľudia.
STC, ktorá je súčasťou medzinárodne uznanej jemenskej vlády, začiatkom decembra s podporou SAE spustila ofenzívu na juhu krajiny. Podarilo sa jej ovládnuť rozsiahle časti ropnej provincie Hadramaut a územia v susednej Mahre, odkiaľ vytlačila jednotky lojálne vláde a napojené na islamistické skupiny. Saudskou Arábiou vedená koalícia však minulý týždeň podnikla protiútoky, ktorými podľa AFP postup separatistov zvrátila.
