Lídra krajine pravicovej FPÖ vyšetrujú pre podozrenie zo sprenevery

Viedeň 30. apríla (TASR) - Šéfa krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Herberta Kickla a niekoľkých členov bývalej rakúskej vlády vyšetrujú pre podozrenie zo sprenevery verejných financií, pomocou ktorých si mali kúpiť inzerciu a získať priaznivé mediálne pokrytie. Oznámila to v pondelok tamojšia protikorupčná prokuratúra (WKStA), uvádza TASR podľa agentúry AFP.



Vyšetrovanie niekoľkých členov bývalej vlády v súvislosti s úplatkárstvom, korupciou a porušením dôvery sa začalo už v polovici apríla. Kickl, ktorého FPÖ v súčasnosti vedie v prieskumoch pred jesennými parlamentnými voľbami, je okrem iného podozrivý aj zo zadávania reklám a ich platenia z verejných financií.



K údajnej sprenevere malo dôjsť v období od januára 2018 do mája 2019, keď bol Kickl ministrom vnútra. Prokuratúra preveruje podozrenie, že výmenou za priaznivý mediálny imidž pre FPÖ dostal jeden z najväčších rakúskych bulvárnych denníkov lukratívnu inzerciu.



Členovia bývalej vlády vrátane Kickla sú podľa prokuratúry podozriví z toho, že si "objednali... (takéto) reklamy a nechali si ich zaplatiť z verejných prostriedkov".



Vyšetrovanie sa týka aj bývalého vicekancelára a taktiež niekdajšieho predsedu FPÖ Heinza-Christiana Stracheho, ako aj ďalšieho bývalého lídra tejto strany Norberta Hofera.



Samotná FPÖ zostáva v súvislosti s vyšetrovaním "pokojná" a verí, že nikam nepovedie, uvádza agentúra APA.



Koaličná vláda FPÖ a Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) vedená vtedajším kancelárom Sebastianom Kurzom sa rozpadla v roku 2019 v dôsledku kauzy známej ako Ibiza. Kauzu spustilo zverejnenie záznamu zo skrytej kamery zhotoveného na rovnomennom španielskom ostrove. Vtedajší líder FPÖ Strache na zázname ponúka verejné zákazky výmenou za pomoc pri volebnej kampani.



Po zverejnení videa Strache odstúpil z postu šéfa strany, na ktorom ho nahradil práve Hofer, i z funkcie vicekancelára a vnútropolitická kríza si na jeseň 2019 vynútila nové voľby. V roku 2021 Kurz odstúpil z postu kancelára. ÖVP je však dodnes vo vláde, no už spolu so stranou Zelených.