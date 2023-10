Lídra opozície Bobiho Winea v Ugande zadržali po návrate do krajiny

Kampala 5. októbra (TASR) - Vodcu ugandskej opozície Bobiho Winea vo štvrtok zadržali na letisku hneď po návrate zo zahraničnej cesty. Uviedol to David Lewis Rubongoya, generálny tajomník Wineovej strany Platforma národnej jednoty (NUP). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rubongoy na sociálnej sieti X napísal, že Winea vyzdvihli na medzinárodnom letisku v meste Entebbe "agenti režimu". Príspevok sprevádzala fotografia, na ktorej opozičného vodcu držia dvaja muži.



Winea plánovali po príchode do Ugandy privítať jeho priaznivci a hromadne ho sprevádzať do jeho domu severne od hlavného mesta Kampala. Polícia však takéto zhromaždenia vyhlásila za nezákonné.



V septembri ugandská polícia oznámila, že pre problémy s verejným poriadkom zakazuje v celej krajine zhromaždenia organizované NUP.



Politik a spevák Bobi Wine, vlastným menom Robert Kyagulanyi Ssentamu, je jedným z oponentov úradujúceho prezidenta Yoweriho Museveniho. V minulosti čelil mnohým zatknutiam a údajnému porušovaniu ľudských práv.



V roku 2021 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách proti Musevenimu, ktorý je pri moci už šieste funkčné obdobie.