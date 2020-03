Lídra protivládnych protestov v Alžírsku odsúdili na rok väzenia

Alžír 11. marca (TASR) - Na rok väzenia, z toho šesť mesiacov nepodmienečne, bol v stredu v Alžírsku odsúdený opozičný politik a jeden z vodcov protivládneho protestného hnutia Karim Tabbú, ktorý bol uznaný za vinného z "podkopania národnej jednoty". Informovala o tom agentúra AFP.



Vzhľadom na to, že Tabbú, ktorý vedie malú neregistrovanú opozičnú stranu, bol od septembra roku 2019 vo vyšetrovacej väzbe, na slobodu by ho mali prepustiť o dva týždne - pravdepodobne 26. marca.



Prokuratúra pre Tabbúa žiadala trest štyri roky väzenia a pokutu v prepočte 1470 eur. Politika obhajovalo združenie nezávislých advokátov, ktorí obvinenia vznesené voči svojmu mandantovi označili za vymyslené a súdny proces s ním za politický.



Tabbú je zakladateľom a koordinátorom opozičnej nezaregistrovanej Demokratickej a sociálnej únie (UDS). Predtým, v rokoch 2007-11, pôsobil ako prvý tajomník najstaršej opozičnej strany v krajine - Frontu socialistických síl (FFS).



Jeho zadržanie vyvolalo v radoch alžírskej opozície šok, stal sa totiž prvým politikom stíhaným a väzneným pre aktivity spojené s protestným hnutím Hirak.



Hnutím Hirak spoluorganizované masové protesty v Alžírsku vypukli vlani po tom, čo vtedajší prezident Abdal Azíz Buteflika oznámil, že sa bude vo voľbách uchádzať o piaty prezidentský mandát, a to aj napriek svojmu krehkému zdraviu po mŕtvici prekonanej v roku 2013. Pod tlakom protestov, ale najmä po strate podpory armády Buteflika odstúpil. Protesty proti medzičasom už novému vedeniu a novému prezidentovi pokračujú v Alžírsku naďalej.