Lídri 26 krajín EÚ sa zhodli na podpore Ukrajiny, nesúhlasilo Maďarsko

Brusel 26. júna (TASR) - Lídri 26 členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok na summite v Bruseli pripojili k spoločnému vyhláseniu predsedu Európskej rady (ER) Antónia Costu o pokračovaní v podpore Ukrajiny. So spoločnými jednomyseľnými závermi podľa informácií TASR nesúhlasilo len Maďarsko.



Zopakovala sa tak situácia z marcového zasadnutia, keď maďarský premiér Viktor Orbán rovnako odmietol spoločné závery o Ukrajine. Budapešť tiež nesúhlasí s prijatím Ukrajiny do EÚ, hoci podľa Európskej komisie vojnou zničená krajina splnila všetky podmienky na začatie prístupových rokovaní. To si však vyžaduje podporu všetkých členských štátov.



Prezidenti a premiéri 26 krajín opäť vyjadrili podporu komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru na Ukrajine založenému na zásadách Charty OSN a medzinárodného práva. Uvítali tiež všetky snahy o dosiahnutie takéhoto mieru vrátane snáh pod vedením Spojených štátov. Zhodli sa taktiež na zvýšení tlaku na Rusko aj prostredníctvom nových sankcií.



Európska rada dôrazne odsúdila pokračujúce ruské útoky na civilné ciele. Ocenila ochotu Ukrajiny zastaviť boje a vyzvala Moskvu, aby preukázala politickú vôľu ukončiť agresiu. „EÚ je pripravená v prípade potreby zvýšiť tlak na dosiahnutie tohto cieľa, a to aj prostredníctvom nového prísneho balíka sankcií, ktorý by zahŕňal aj ďalšie opatrenia zamerané na príjmy Ruska z energetiky,“ píše sa v stanovisku.



Vyhlásenie tiež zdôrazňuje význam humanitárnej pomoci a opatrení na budovanie dôvery, najmä výmeny vojnových zajatcov, prepustenia civilistov a návratu všetkých unesených ukrajinských detí a iných civilistov, ktorí boli nezákonne deportovaní a prevezení do Ruska a Bieloruska.



Všetka vojenská podpora, ako aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu budú poskytované pri plnom rešpektovaní bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov a s prihliadnutím na bezpečnostné a obranné záujmy všetkých členských štátov, zhodli sa predstavitelia krajín.



Európska rada ďalej uvítala prijatie 17. balíka sankcií, ktoré sa zameriavajú najmä na energetický a finančný sektor Ruska, vrátane „tieňovej flotily“ ropných tankerov a ich prevádzkovateľov. Vyzýva tiež na prijatie ďalších opatrení proti ruskej tieňovej flotile, ktorú Rusko podľa nej využíva na obchádzanie sankcií.



Únia bude Ukrajine naďalej poskytovať pravidelnú a predvídateľnú finančnú podporu v dlhodobom horizonte a bude naďalej odhodlaná, aj v rámci cesty Ukrajiny k pristúpeniu do EÚ, podporovať jej opravu, obnovu a rekonštrukciu v koordinácii s medzinárodnými partnermi, prisľúbili najvyšší predstavitelia 26 krajín.



Lídri tiež potvrdili, že trvalý mier bude vyžadovať dôveryhodné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. V závere vyhlásenie potvrdzuje podporu pre ukrajinskú cestu k členstvu v EÚ, pričom premiéri a prezidenti ocenili dosiahnutý pokrok v reformách a vyzvali Radu na podniknutie ďalších krokov v prístupovom procese.





(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)