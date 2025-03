Lídri 26 krajín EÚ vyzvali na pomoc Ukrajine, Maďarsko bolo proti

Brusel 20. marca (TASR) - Lídri 26 krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli podporili spoločné vyhlásenie, ktoré pripravil predseda Európskej rady (ER) António Costa, a potvrdili pokračovanie podpory Ukrajine. Vyzvali tiež Rusko, aby ukázalo skutočnú politickú vôľu ukončiť vojnu, ktorú začalo svojím útokom vo februári 2022. Maďarsko bolo proti takejto formulácii vyhlásenia, informuje z Bruselu osobitný spravodajca TASR.



"Európska rada pripomína svoje predchádzajúce závery a opätovne potvrdzuje vytrvalú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," píše sa vo vyhlásení.



Európska únia podľa lídrov trvá na svojom prístupe "mier prostredníctvom sily", ktorý si vyžaduje, aby Ukrajina bola v čo najsilnejšej pozícii vďaka vlastným silným vojenským kapacitám.



Lídri 26 krajín Únie tiež uvítali spoločné vyhlásenie Ukrajiny a Spojených štátov po stretnutí ich predstaviteľov 11. marca v Saudskej Arábii vrátane návrhov na dohodu o prímerí, humanitárne úsilie a obnovenie výmeny spravodajských informácií a bezpečnostnej pomoci USA. "Európska rada vyzýva Rusko, aby prejavilo skutočnú politickú vôľu ukončiť vojnu," zdôraznili.



Malo by tiež podľa nich dôjsť k výmene vojnových zajatcov, prepusteniu civilistov a návratu všetkých ukrajinských detí a iných civilistov nezákonne deportovaných a presunutých do Ruska a Bieloruska.



"Európska únia je naďalej pripravená zvýšiť tlak na Rusko, a to aj prostredníctvom ďalších sankcií a posilnením presadzovania existujúcich opatrení vrátane ďalších prostriedkov a opatrení proti ich obchádzaniu, s cieľom oslabiť jeho schopnosť pokračovať vo vedení agresívnej vojny," zhodli sa ďalej premiéri a prezidenti.



Únia a jej členské štáty chcú tiež prispieť k mierovému procesu a pomôcť zabezpečiť pre Ukrajinu spravodlivý a trvalý mier, ktorý je v záujme Ukrajiny aj celej Európy.



ER vo vyhlásení tiež pripomína iniciatívy na zvýšenie vojenskej podpory bloku pre Ukrajinu, najmä plán šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej na dodávky delostreleckej munície v hodnote piatich miliárd eur. Upozorňuje však, že tieto iniciatívy sú na dobrovoľnej báze.



"Všetka vojenská podpora, ako aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu sa budú poskytovať pri plnom rešpektovaní bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov a pri zohľadnení bezpečnostných a obranných záujmov všetkých členských štátov," spresňuje sa v dokumente.



Európska únia tiež podľa vyhlásenia zintenzívni podporu reformného úsilia Ukrajiny na jej ceste k členstvu v Únii. "ER zdôrazňuje význam pokroku v procese rokovaní v súlade s prístupom založeným na zásluhách," píše sa na záver.



Lídri 26 krajín Únie sa pripojili k spoločnému vyhláseniu predsedu ER o Ukrajine podobne, ako to bolo pred dvoma týždňami na mimoriadnom summite. Riadny formát záverov podľa informácií TASR zablokovalo opäť Maďarsko.



Rokovania o Ukrajine trvali takmer dve hodiny, spresnila hovorkyňa ER. K lídrom sa prihovoril prostredníctvom videospojenia aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten informoval o najnovšom vývoji na bojisku, o svojich rozhovoroch s americkou administratívou a o ďalších krokoch smerujúcich k prímeriu a rokovaniam o mierovej dohode.



(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)