Lídri 47 krajín rokujú na summite o spolupráci i situácii v Kosove

Granada 5. októbra (TASR) - Lídri zo 47 krajín budú vo štvrtok v španielskej Granade na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) rokovať o zlepšení spolupráce, napätí medzi Srbskom a Kosovom i o energetickej bezpečnosti. TASR správu prevzala z agentúry DPA a stanice RTVE.



Hovoriť sa bude aj o napätí medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev sa však podľa medializovaných informácií nestretne s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, ktoré sa malo uskutočniť na okraji summitu.



Lídri účastníckych krajín by mali hovoriť aj o ďalších záležitostiach ako vplyv umelej inteligencie, energetická bezpečnosť a prechod na obnoviteľné zdroje energie.



Do dejiska summitu EPC vo štvrtok pricestoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Naším spoločným cieľom je zaistiť bezpečnosť a stabilitu nášho spoločného európskeho domova," uviedol po príchode na sociálnej sieti.



Granada sa nachádza v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia na juhozápade krajiny. V meste panujú prísne bezpečnostné opatrenia a na poriadok dohliada 3700 príslušníkov štátnej polície, 1400 príslušníkov Občianskej gardy (Guardia Civil) a 400 miestnych policajtov.



V piatok sa v Granade uskutoční aj neformálny summit Európskej únie. Lídri dvadsaťsedmičky na ňom budú diskutovať o bezpečnosti, obrane, migrácii a rozširovaní EÚ. Slovensko bude na oboch summitoch zastupovať premiér Ľudovít Ódor. Španielsko od 1. júla do 31. decembra tohto roka predsedá Rade Európskej únie.