Lídri 64 krajín vrátane sa zaviazali bojovať proti strate biodiverzity

New York 29. septembra (TASR) - Lídri 64 krajín sveta vrátane Slovenska a EÚ sa v pondelok zaviazali, že sa do roku 2030 pokúsia zvrátiť bezprecedentné straty prirodzených biotopov. Informovala o tom agentúra DPA.



"Podporou tohto Prísľubu pre prírodu sa zaväzujeme nielen k slovám, ale aj k zmysluplnému konaniu a vzájomnej zodpovednosti voči otázkam celoplanetárneho stavu núdze," píše sa vo vyhlásení signatárov.



"Veda jasne ukazuje, že strata biodiverzity, degradácia súše a oceánov, znečisťovanie, vyčerpávanie zdrojov a klimatická zmena sa zrýchľujú v bezprecedentnej miere," uvádzajú podpísaní lídri. Urýchľovanie týchto procesov podľa nich "spôsobuje nezvratné škody systémov podpory života, prehlbuje chudobu, nerovnosti, ako aj hlad a podvýživu".



Signatári sa okrem iného zaväzujú k tomu, že pri obnove ekonomiky po koronavírusovej kríze sa bude prihliadať primárne na biodiverzitu, podporu udržateľných dodávateľských reťazcov, ukončenie neregulovaného rybolovu, elimináciu úniku plastov do oceánov do roku 2050 a zastavenie nedovoleného obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi.



Medzi podpísanými predstaviteľmi krajín sú napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová, britský premiér Boris Johnson, ako aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Iniciatívu však nepodporili Brazília, Čína, India a Spojené štáty, ktoré patria k najväčším znečisťovateľom životného prostredia.



Lídri zúčastnených krajín svoj záväzok oznámili pred globálnym summitom OSN o biodiverzite, ktorý sa uskutoční v stredu 30. septembra v New Yorku.



V septembri OSN zverejnila správu, z ktorej vyplýva, že sa nepodarilo úplne splniť žiaden z 20 globálnych cieľov týkajúcich sa biodiverzity, na ktorých sa krajiny dohodli pred desiatimi rokmi a mali byť splnené do roku 2020.