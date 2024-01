Lídri amerického Kongresu oznámili dohodu o výdavkových hraniciach

Washington 8. januára (TASR) - Lídri amerického Kongresu sa v nedeľu dohodli na hornej hranici federálnych výdavkov, ktorá predstavuje 1,6 trilióna dolárov. Nová dohoda je zameraná na odvrátenie čiastočného zastavenia financovania vládnych inštitúcií - tzv. shutdownu, ku ktorému by mohlo prísť tento mesiac. Oznámil to v nedeľu republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Spomínaná čiastka zahŕňa 886 miliárd pre obranu a 704 miliárd pre výdavky, ktoré nesúvisia s obranou, uviedol Johnson v liste pre zákonodarcov. Časť rozpočtu pre obranu už bola schválená a podpísaná prezidentom Joeom Bidenom v decembri.



Čiastka určená pre výdavky mimo obranu "chráni kľúčové domáce priority" ako sú benefity pre veteránov či zdravotná starostlivosť pred škrtmi, ktoré navrhovali niektorí republikáni, uviedli v liste líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer a líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries v spoločnom vyhlásení.



Nová dohoda však zahŕňa aj isté ústupky voči republikánom zo snemovne. Johnson v liste uviedol, že sa podarilo zaistiť v rámci dodatočných škrtov v rozpočte 16 miliárd dolárov v porovnaní predchádzajúcou dohodou vyjednanou medzi Bidenom a niekdajším predsedom snemovne Kevinom McCarthym, píše agentúra AP. "Ide o najpriaznivejšiu dohodu o rozpočte, akú republikáni dosiahli za vyše desaťročie," uviedol Johnson.



Šéf Bieleho domu v pondelok uviedol, že dosiahnutie dohody priblížilo Spojené štáty k zabráneniu zbytočného shutdownu a k ochrane dôležitých národných priorít. "Odráža úrovne financovania, ktoré som vyjednal s oboma stranami," uviedol Biden vo vyhlásení po oznámení dohody.



Podľa agentúry AP je dohoda kľúčová pre odvrátenie čiastočného zastavenia financovania vládnych inštitúcií. Zákonodarcovia sa totiž museli dohodnúť na celkových výdavkových stropoch, aby boli možné detailne spísať zákony o rozpočte pre vládne inštitúcie. Financovanie niektorých týchto inštitúcií by sa pritom mohlo skončiť už 19. januára a ďalších potom 2. februára.



Dohoda uzavretá v nedeľu sa pritom netýka samostnaných rokovaní o zaistení dodatočného financovania americkej pomoci pre Izrael a Ukrajinu, upozorňuje AP.