Lídri Arménska a Azerbajdžanu absolvujú schôdzku v Bruseli

Jerevan 25. augusta (TASR) - Lídri Arménska a Azerbajdžanu súhlasili so vzájomným stretnutím sprostredkovaným EÚ, ktoré sa bude konať na budúci týždeň v Bruseli. Vo štvrtok to oznámila arménska vláda.



Avizovaná schôdzka sa uskutoční o nedávnej opätovnej eskalácii napätia v spornom regióne Náhorný Karabach, ktorá si vyžiadala najmenej tri obete na životoch. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Arménsky premiér Nikol Pašinjan a prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev sa stretnú 31. augusta v Bruseli," uviedlo tlačové oddelenie arménskej vlády. Na stretnutí sa zúčastní aj predseda Európskej rady Charles Michel.



Prvá vojna o Náhorný Karabach sa odohrala ešte na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Tento región je od sovietskych čias formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni, vysvetľuje AFP.



Rusko v roku 2020 sprostredkovalo medzi Baku a Jerevanom prímerie, ktorým sa skončila šesťtýždňová vojna s viac než 6500 obeťami. Arménsko vtedy súhlasilo s odstúpením niektorých území, ktoré kontrolovalo niekoľko desaťročí. Na prímerie v oblasti odvtedy dohliada približne 2000 ruských vojakov.



Na začiatku augusta boje v regióne nakrátko opäť vzplanuli, z čoho sa navzájom obviňujú obe strany konfliktu.