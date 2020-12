Lídri Africkej únie rokovali o plnení plánu na Afriku bez konfliktov

Johannesburg 7. decembra (TASR) – Lídri afrických štátov v nedeľu na svojom rokovaní hodnotili plnenie ambiciózneho plánu, ktorým sa Afriku mala do roku 2020 stať kontinentom bez konfliktov. Rokovanie sa však konalo v čase, keď sa v niektorých častiach kontinentu stupňujú nepokoje a ozbrojené konflikty, uviedla agentúra AFP.



Pripomenula, že Africká únia prijala v roku 2013 plán, podľa ktorého sa mali do roku 2020 v Afrike skončiť všetky konflikty. O štyri roky neskôr africkí vodcovia podpísali harmonogram praktickej realizácie svojho plánu a v nedeľu sa stretli v režime videokonferencie, aby vyhodnotili jeho plnenie a dosiahnutý pokrok.



Prezident JAR Cyril Ramaphosa, ktorého krajina momentálne predsedá AÚ, vo svojom príspevku poznamenal, že v niektorých oblastiach bol dosiahnutý mier, ale stále nás čakajú značné výzvy. Upozornil, že existujú nedostatky v implementácii, ktoré treba urgentne riešiť. Ramaphosa odsúdil teroristické činy a násilný extrémizmus, ktoré pustošia oblasť Sahelu a severný Mozambik.



Vyjadril aj znepokojenie nad situáciou v Západnej Sahare, kde nedávno prepukli problémy medzi Marokom a povstalcami z Frontu Polisario.



Agentúra AFP však upozornila, že Ramaphosa sa nezmienil o bojoch v etiópskom regióne Tigraj, ktoré si podľa think-tanku International Crisis Group vyžiadali tisíce obetí a desaťtisíce vysídlencov, ktorí ušli zo svojich domovov a uchýlili sa do susedného Sudánu. AFP spresnila, že ústredie AÚ sa nachádza v Etiópii.



V sobotu africkí lídri oficiálne vybrali 1. január ako dátum začiatku implementácie dohody o vytvorení africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu. Je označovaná ako najväčšia dohoda o voľnom obchode na svete, pokiaľ ide o počet obyvateľov – jej cieľom je vytvoriť ekonomický blok zahŕňajúci štáty s celkovo 1,3 miliardou obyvateľov.