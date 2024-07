Lídri britských politických strán pokračujú v kampani

Londýn 3. júla (TASR) - Lídri hlavných britských politických strán aj deň pred parlamentnými voľbami pokračovali v kampani v tzv. kampaňových autobusoch jazdili po volebných obvodoch v krajine. TASR informuje podľa stanice BBC.



Predvolebná kampaň sa oficiálne začala 22. mája, keď úradujúci premiér Rishi Sunak z Konzervatívnej strany oznámil termín volieb. Samotný Sunak odvtedy navštívil predvolebné zhromaždenia v 54 obvodoch, z nich v 45 sa konzervatívci snažia udržať svoj mandát.



Líder opozičných labouristov Keir Starmer do stredy navštívil 57 obvodov vrátane 43, ktoré doteraz zastupujú konzervatívni poslanci. V stredu bol v Škótsku a chystá sa ešte navštíviť Anglicko. Líder Liberálnych demokratov Ed Davey navštívil 49 obvodov vrátane 41, ktoré v parlamente zastupujú konzervatívni zákonodarcovia.



Briti si budú vo štvrtok voliť 650 poslancov dolnej komory parlamentu v rovnakom počte volebných obvodov. Prieskumy verejnej mienky dlhodobo predpovedajú výrazné víťazstvo Labouristickej strany a v takom prípade by sa vrátila k moci po 14 rokoch v opozícii. Zároveň sa predpokladá mimoriadne slabý výsledok vládnucej Konzervatívnej strany.



Agentúra YouGov v stredu zverejnila najnovší prieskum, podľa ktorého by labouristi získali 431 kresiel (o 229 viac než v roku 2019), konzervatívci 102 (pokles o 263) a Liberálni demokrati 72 (nárast o 61).