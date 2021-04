Lídri CDU a CSU sa stále nedohodli na kandidátovi na kancelára

Berlín 19. apríla (TASR) - Nemeckí konzervatívci nevyriešili do nedeľňajšieho termínu, ktorý si sami stanovili, vnútorný spor o to, kto by mal byť v septembrových voľbách ich kandidátom na nástupcu Angely Merkelovej na poste spolkového kancelára. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra DPA.



Merkelovej Kresťanskodemokratická únia (CDU) a jej bavorská sesterská strana Kresťanskosociálna únia (CSU) vedú spor o spoločného volebného lídra svojej tzv. únie CDU/CSU. Vplyvní členovia bloku naliehajú na oboch hlavných kandidátov, aby sa dohodli, keďže sa obávajú, že spor škodí snahám únie zotrvať pri moci piate funkčné obdobie po sebe.



O kandidatúru na kancelára sa uchádzajú predseda CDU Armin Laschet a šéf menšej CSU Markus Söder, ktorý má v prieskumoch väčšiu podporu. Obaja sú tiež premiérmi v najľudnatejších nemeckých spolkových krajinách - Laschet v Severnom Porýní-Vestfálsku a Söder v Bavorsku.



Hoci obaja politici a ich spolupracovníci viedli za posledný týždeň viacero rozhovorov s cieľom ukončiť spor do nedele a označili tieto diskusie za konštruktívne, jedna ani druhá strana dosiaľ neustúpila.



Söder a Laschet sa stretli v nedeľu neskoro večer v budove Spolkového snemu v Berlíne, po viac ako troch hodinách však schôdzku ukončili bez výsledku, uviedli zdroje DPA. Oba tábory sa k situácii ani ďalším plánom nevyjadrili.



Ak k rozhodnutiu nedospejú v pondelok, o otázke kandidáta CDU/CSU na kancelára by mohol v utorok rokovať a hlasovať poslanecký klub únie.



CDU a CSU tradične idú do volieb so spoločným kandidátom na šéfa spolkovej vlády. Za obvyklých okolností by bol Merkelovej stúpenec Laschet jasným uchádzačom z pozície lídra silnejšej CDU. Podpora strany však v prieskumoch v súvislosti s problémami pri boji proti pandémii klesla, čo vytvorilo príležitosť pre Södera, ktorý v súčasnosti patrí k najpopulárnejším politikom v Nemecku, približuje DPA.