Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Zahraničie

Lídri Dánska a Grónska budú v Mníchove rokovať s Rubiom

.
Na snímke Marco Rubio. Foto: TASR/AP

Frederiksenová pri príchode do Mníchova zopakovala, že Európa by mala posilniť svoju obranu v čase, keď sa Spojené štáty z kontinentu postupne sťahujú.

Autor TASR
Mníchov 13. februára (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen budú v piatok na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencii rokovať o Grónsku so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom. Potvrdila to pre novinárov, informuje TASR.

„Dohodli sme sa na niekoľkých stretnutiach s americkými politikmi vrátane ministra zahraničných vecí aj o Grónsku,“ uviedla Frederiksenová podľa dánskej agentúry Ritzau.

Premiérka sa podľa svojej kancelárie zúčastní na rokovaniach s americkými predstaviteľmi, účasť ďalších členov dánskej vlády ale nie je známa. V Mníchove sú podľa AFP prítomní aj dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a minister obrany Troels Lund Poulsen.

Na stretnutí o Grónsku, dánskom poloautonómnom území, sa však podľa dánskej televízie DR zúčastní grónsky premiér Nielsen, napísala agentúra Reuters.

Americký prezident Donald Trump v poslednom čase opakovane hrozil anexiou Grónska. Snahu dostať najväčší ostrov na svete pod kontrolu Spojených štátov šéf Bieleho domu odôvodňoval národnou bezpečnosťou. V januári ale od svojej hrozby ustúpil po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu.

Medzitým vznikla pracovná skupina zložená z predstaviteľov USA, Dánska a Grónska, ktorá sa má zaoberať americkými obavami. NATO zase v stredu spustilo novú misiu Arktická stráž (Arctic Sentry) zameranej na posilnenie prítomnosti v arktickej oblasti vrátane Grónska.

Frederiksenová pri príchode do Mníchova zopakovala, že Európa by mala posilniť svoju obranu v čase, keď sa Spojené štáty z kontinentu postupne sťahujú.

„Američania sú veľmi úprimní - od Trumpovho inauguračného prejavu až po novú bezpečnostnú stratégiu a novú obrannú stratégiu, hrozby voči Grónsku - všetko nasvedčuje tomu, USA sa, žiaľ, odpútavajú od Európy,“ vyhlásila dánska premiérka.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá