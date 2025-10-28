< sekcia Zahraničie
Lídri EK a severských štátov chcú dosiahnuť dohodu o ruských aktívach
Dánska premiérka Mette Frederiksenová podľa svojich slov silno podporuje myšlienku tzv. reparačnej pôžičky.
Autor TASR
Štokholm 28. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a lídri severských krajín v utorok na zasadnutí v Štokholme vyjadrili presvedčenie, že dohodu o financovaní ukrajinského vojnového úsilia prostredníctvom zmrazených ruských aktív sa podarí dosiahnuť do decembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová podľa svojich slov silno podporuje myšlienku tzv. reparačnej pôžičky. „Úprimne povedané, myslím si, že je to jediná cesta vpred. A veľmi sa mi páči myšlienka, že Rusko zaplatí za škody, ktoré spôsobilo a napáchalo na Ukrajine. Pre mňa neexistuje žiadna alternatíva k reparačnej pôžičke,“ uviedla Frederiksenová po zasadnutí Severskej rady.
Podľa dánskej premiérky bude dôležité túto záležitosť dotiahnuť na summite EÚ v decembri.
Lídri Európskej únie minulý týždeň vo svojom spoločnom vyhlásení o Ukrajine v otázke reparačnej pôžičky vo výške 140 miliárd eur nedospeli k prelomu. Finálne znenie záverov iba vyzýva EK, aby predstavila možnosti na ďalšom zasadnutí lídrov v decembri. Pôvodný text mal pritom žiadať Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh o použití týchto aktív. Namiesto toho lídri poverili EK, aby pokračovala v hľadaní možností financovania Ukrajiny na ďalšie dva roky.
Voči použitiu ruských aktív sa stavia najmä Belgicko. Väčšina z ruských aktív – približne 200 miliárd eur – je totiž uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli. Belgicko sa obáva, že ponesie negatívne následky tohto kroku - teda že bude musieť tieto peniaze Rusku jedného dňa vrátiť a bojí sa tiež straty dôvery zahraničných vkladateľov.
Leyenová, ktorá sa taktiež zúčastnila na utorkovom zasadnutí Severskej rady, konštatovala, že ide o právne dobre podložený návrh, ktorý nie je jednoduchý, ale je solídny. „Základné posolstvo je veľmi jasné voči Rusku. Sme v tom v dlhodobom časovom horizonte. Sme pripravení pokryť finančné potreby Ukrajiny, takže budeme stáť pri Ukrajine, kým to bude potrebné,“ dodala.
AFP informuje, že návrh bude predložený na summite EÚ v decembri a po výhradách Belgicka je v súčasnosti formulovaný veľmi vágne.
„Môžete sa spoľahnúť, že hodláme prijať toto rozhodnutie na zasadnutí Európskej rady v decembri,“ sľúbil švédsky premiér Ulf Kristersson.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová podľa svojich slov silno podporuje myšlienku tzv. reparačnej pôžičky. „Úprimne povedané, myslím si, že je to jediná cesta vpred. A veľmi sa mi páči myšlienka, že Rusko zaplatí za škody, ktoré spôsobilo a napáchalo na Ukrajine. Pre mňa neexistuje žiadna alternatíva k reparačnej pôžičke,“ uviedla Frederiksenová po zasadnutí Severskej rady.
Podľa dánskej premiérky bude dôležité túto záležitosť dotiahnuť na summite EÚ v decembri.
Lídri Európskej únie minulý týždeň vo svojom spoločnom vyhlásení o Ukrajine v otázke reparačnej pôžičky vo výške 140 miliárd eur nedospeli k prelomu. Finálne znenie záverov iba vyzýva EK, aby predstavila možnosti na ďalšom zasadnutí lídrov v decembri. Pôvodný text mal pritom žiadať Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh o použití týchto aktív. Namiesto toho lídri poverili EK, aby pokračovala v hľadaní možností financovania Ukrajiny na ďalšie dva roky.
Voči použitiu ruských aktív sa stavia najmä Belgicko. Väčšina z ruských aktív – približne 200 miliárd eur – je totiž uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli. Belgicko sa obáva, že ponesie negatívne následky tohto kroku - teda že bude musieť tieto peniaze Rusku jedného dňa vrátiť a bojí sa tiež straty dôvery zahraničných vkladateľov.
Leyenová, ktorá sa taktiež zúčastnila na utorkovom zasadnutí Severskej rady, konštatovala, že ide o právne dobre podložený návrh, ktorý nie je jednoduchý, ale je solídny. „Základné posolstvo je veľmi jasné voči Rusku. Sme v tom v dlhodobom časovom horizonte. Sme pripravení pokryť finančné potreby Ukrajiny, takže budeme stáť pri Ukrajine, kým to bude potrebné,“ dodala.
AFP informuje, že návrh bude predložený na summite EÚ v decembri a po výhradách Belgicka je v súčasnosti formulovaný veľmi vágne.
„Môžete sa spoľahnúť, že hodláme prijať toto rozhodnutie na zasadnutí Európskej rady v decembri,“ sľúbil švédsky premiér Ulf Kristersson.