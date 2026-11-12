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Lídri EPC požadujú väčšiu koordináciu v boji proti hybridným útokom
Oznámil to írsky premiér Micheál Martin po skončení summitu, informuje osobitný spravodajca TASR.
Autor TASR,aktualizované
Dublin 12. novembra (TASR) - Európski lídri na štvrtkovom zasadnutí Európskeho politického spoločenstva (EPC) v írskom Dubline potvrdili podporu Ukrajine, zdôraznili potrebu užšej spolupráce v boji proti hybridným hrozbám, posilnenia technologických inovácií a zabezpečenia dostupnej a čistej energie. Oznámil to írsky premiér Micheál Martin po skončení summitu, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Opätovne sme potvrdili našu neochvejnú podporu a solidaritu s Ukrajinou,“ uviedol Martin po boku predsedu Európskej rady Antónia Costu a švajčiarskeho prezidenta Guya Parmelina. Zároveň vyjadril obdiv odvahe Ukrajincov, ktorí vzdorujú stupňujúcim sa ruským útokom na civilistov a kritickú infraštruktúru. „Dúfame, že Ukrajina čoskoro dosiahne mier, ktorý si zaslúži,“ doplnil.
Druhým záverom z rokovania bola podľa slov írskeho premiéra potreba užšej spolupráce pri predchádzaní hybridným aktivitám a reakcii na ne vrátane útokov namierených proti demokratickým procesom. Podľa Martina sa takéto útoky môžu využívať na vyvolávanie zmätku, prehlbovanie rozdelenia spoločnosti a oslabovanie dôvery verejnosti v demokraciu. „Nedovolíme, aby uspeli,“ vyhlásil.
Treťou prioritou zdôraznenou na summite bolo využitie technologického pokroku na posilnenie inovačných kapacít Európy. Martin uviedol, že lídri si uvedomujú potrebu zamerať sa na konkurencieschopnosť. Zároveň podľa neho nesmú zabúdať na silné stránky Európy. Medzi ne zaradil schopnosť inovovať či silný a dynamický podnikateľský sektor.
Štvrtou oblasťou, o ktorej premiéri a prezidenti krajín hovorili, je energetika. „Musíme zabezpečiť čistú a cenovo dostupnú energiu pre našich občanov a podniky,“ povedal írsky premiér, ktorý stretnutie hostil. Európa by podľa neho mala obmedzovať využívanie fosílnych palív a zvyšovať kapacitu výroby a zdieľania energie z obnoviteľných zdrojov. Za dôležitý krok označil aj rozvoj elektrických sietí a cezhraničných prepojení či zvyšovanie energetickej efektívnosti. To podľa neho prispeje k bezpečnejšej a cenovo dostupnejšej budúcnosti pre všetkých Európanov.
EPC vzniklo v roku 2022 s cieľom posilniť politický dialóg a spoluprácu v širšom európskom priestore. Združuje 47 členských krajín vrátane štátov Európskej únie či Británie, Švajčiarska, Arménska a Azerbajdžanu.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
„Opätovne sme potvrdili našu neochvejnú podporu a solidaritu s Ukrajinou,“ uviedol Martin po boku predsedu Európskej rady Antónia Costu a švajčiarskeho prezidenta Guya Parmelina. Zároveň vyjadril obdiv odvahe Ukrajincov, ktorí vzdorujú stupňujúcim sa ruským útokom na civilistov a kritickú infraštruktúru. „Dúfame, že Ukrajina čoskoro dosiahne mier, ktorý si zaslúži,“ doplnil.
Druhým záverom z rokovania bola podľa slov írskeho premiéra potreba užšej spolupráce pri predchádzaní hybridným aktivitám a reakcii na ne vrátane útokov namierených proti demokratickým procesom. Podľa Martina sa takéto útoky môžu využívať na vyvolávanie zmätku, prehlbovanie rozdelenia spoločnosti a oslabovanie dôvery verejnosti v demokraciu. „Nedovolíme, aby uspeli,“ vyhlásil.
Treťou prioritou zdôraznenou na summite bolo využitie technologického pokroku na posilnenie inovačných kapacít Európy. Martin uviedol, že lídri si uvedomujú potrebu zamerať sa na konkurencieschopnosť. Zároveň podľa neho nesmú zabúdať na silné stránky Európy. Medzi ne zaradil schopnosť inovovať či silný a dynamický podnikateľský sektor.
Štvrtou oblasťou, o ktorej premiéri a prezidenti krajín hovorili, je energetika. „Musíme zabezpečiť čistú a cenovo dostupnú energiu pre našich občanov a podniky,“ povedal írsky premiér, ktorý stretnutie hostil. Európa by podľa neho mala obmedzovať využívanie fosílnych palív a zvyšovať kapacitu výroby a zdieľania energie z obnoviteľných zdrojov. Za dôležitý krok označil aj rozvoj elektrických sietí a cezhraničných prepojení či zvyšovanie energetickej efektívnosti. To podľa neho prispeje k bezpečnejšej a cenovo dostupnejšej budúcnosti pre všetkých Európanov.
EPC vzniklo v roku 2022 s cieľom posilniť politický dialóg a spoluprácu v širšom európskom priestore. Združuje 47 členských krajín vrátane štátov Európskej únie či Británie, Švajčiarska, Arménska a Azerbajdžanu.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)