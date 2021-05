Lídri EÚ a Japonska sa na summite dohodli na Zelenej aliancii

Brusel 27. mája (TASR) - Založením "zelenej aliancie" sa vo štvrtok skončil v poradí 27. summit EÚ - Japonsko, na ktorom sa prostredníctvom videokonferencie zúčastnili japonský premiér Jošihide Suga, predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.



Zelená aliancia je podľa vyhlásenia EK prvou bilaterálnou iniciatívou medzi EÚ a partnerskou krajinou zameranou na urýchlenie ambicióznych opatrení na boj proti klimatickej zmene, zhoršovaniu životného prostredia, podporu zeleného rastu a zamestnanosti a dosiahnutie udržateľných a bezpečných dodávok energie.



Von der Leyenová na tlačovej konferencii po summite zdôraznila, že Japonsko je jednou z prvých krajín sveta, ktoré sa zaviazali dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050. "Rovnako ako EÚ sa veľmi usiluje o dosiahnutie dlhodobých cieľov. Na tejto téme by sme chceli oveľa užšie spolupracovať. Preto sme založili vôbec prvú zelenú alianciu s Japonskom", vysvetlila.



Spoločné vyhlásenie lídrov EÚ a Japonska sa venuje trom hlavným témam: globálnym problémom, bilaterálnym vzťahom a zahraničnej a bezpečnostnej politike. Diskusie sa podľa šéfky EK týkali aj pandémie koronavírusu a opatrení na obnovu po koronakríze. Pripomenula, že EÚ i Japonsko významne prispeli do iniciatívy COVAX, aby zabezpečili prístup k vakcínam pre všetky krajiny sveta. EÚ bude aj naďalej podporovať úsilie v boji proti pandémii vrátane vývozu vakcín, dodala.



"Je to znak solidarity a priateľstva s Japonskom, že EÚ doteraz povolila vývoz viac ako 100 miliónov dávok vakcín do Japonska. To je dosť na zaočkovanie okolo 40 percent populácie. Aj to odráža veľmi silné väzby medzi Európskou úniou a Japonskom," uviedla Von der Leyenová.



Ďalšie rokovania boli zamerané na otázky spojené s prechodom na digitálnu ekonomiku, realizáciu dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, dohody o hospodárskom partnerstve, dohody o partnerstve v oblasti prepojenia, ako aj o spoločnej práci pri riešení rôznych výziev v Ázii, na Blízkom východe, vo vzťahu k Rusku a Číne a tiež v oblasti Indického a Tichého oceánu.



