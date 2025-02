Lídri EÚ, Británie a NATO rokujú o budúcnosti európskej obrany

Brusel 3. februára (TASR) - Lídri Európskej únie, britský premiér Keir Starmer a šéf Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte sa v pondelok stretávajú v historickom bruselskom paláci Egmont na rokovaniach o budúcnosti európskej obrany, informuje TASR.



Európa v tomto období čelí agresii Ruska a staronový americký prezident Donald Trump požaduje od spojencov väčšie výdavky na obranu. Panuje tiež obava zo zníženia prítomnosti amerických vojakov v Európe, nižšia americká podpora Ukrajine a kontroverzné vyhlásenia Trumpa o plánoch získať dánsky ostrov Grónsko, uviedol pre DPA Daniel Flott z Centra pre bezpečnosť, diplomaciu a stratégiu v Brusel.



Neformálne uzavreté zasadnutie zvolal predseda Európskej rady António Costa. Avizoval, že cieľom je pripraviť pôdu pre rozhodnutia, ktoré EÚ bude musieť prijať, a tiež poskytnúť Komisii usmernenia pri príprave bielej knihy o budúcnosti európskej obrany o spoločných obranných iniciatívach a zdrojoch na ich rozvoj. Európa podľa neho musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu a užšie spolupracovať na európskej úrovni.



EÚ odhaduje, že blok potrebuje v nasledujúcom desaťročí investovať do obrany ďalších približne 500 miliárd eur. Hlavné spory sa točia okolo zdrojov investícií, či by sa peniaze EÚ mali využívať len nákup zbraní z bloku a akú úlohu by malo zohrávať NATO. "Všetkým pri stole je jasné, že investície (na obranu) sa musia zvýšiť. Nie je to otázka či, ale ako," uviedol pre AFP jeden z predstaviteľov Únie.



Zasadnutie v Bruseli sa považuje za "trojnásobné prvenstvo" - po prvýkrát od inaugurácie amerického prezidenta sa stretne 27 lídrov EÚ, prvýkrát v histórii budú diskutovať o obrane a prvýkrát od brexitu budú rokovať s britským premiérom.



Podľa harmonogramu budú lídri najprv debatovať s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou. Následne sa uskutočnia úvodné rokovania lídrov dvadsaťsedmičky, po ktorých bude nasledovať obed s Ruttem, druhé zasadnutie lídrov a večera s britským premiérom Starmerom. Na záver je naplánovaná spoločná tlačová konferencia Costu, šéfky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej a poľského premiéra Donalda Tuska.



Na rokovaniach by sa mal zúčastniť aj predseda vlády SR Robert Fico. Ten sa počas dňa plánuje stretnúť s predstaviteľmi Európskej komisie v súvislosti so zastavením tranzitu zemného plynu na územie Slovenska.