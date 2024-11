Lídri EÚ, Británie či OSN reagujú na prímerie Izraelu s Hizballáhom

Brusel/Paríž/Londýn/New York 27. novembra (TASR) - Na dohodu o prímerí medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh, ktoré vstúpilo do platnosti v stredu o 03.00 h SEČ, reagovali s nadšením či opatrnejšie viacerí svetoví lídri vrátane najvyšších predstaviteľov EÚ, píše TASR podľa agentúry DPA a stanice BBC.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila na platforme X dohodu za "veľmi povzbudivú správu", a to najmä pre Libanončanov a Izraelčanov zasiahnutých bojmi. "Libanon bude mať príležitosť posilniť svoju vnútornú bezpečnosť a stabilitu vďaka zníženému vplyvu Hizballáhu," dodala.



Podľa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella priniesla dohoda "úľavu v devastačnej situácii na Blízkom východe". V príspevku na platforme X vyzdvihol Francúzsko a Spojené štáty za ich sprostredkovateľské úsilie pri jej dosiahnutí. Poznamenal však, že "je teraz veľmi dôležité, aby prímerie pretrvalo".



Borrell zároveň vyzval vyzval libanonské politické špičky, aby si splnili povinnosti a zvolili prezidenta krajiny. Dodal, že "Libanončania majú právo na opätovné získanie plnej suverenity nad záležitosťami svojej krajiny bez vonkajšieho zasahovania."



Obdobne sa vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Libanon taktiež vyzval na "okamžité zvolenie" prezidenta a reformu miestnych inštitúcií, aby sa mohol finančne zotaviť. Prímerie označil za šancu na stabilizáciu situácie v tejto krajine.



Prímerie podľa jeho slov "ponúka Libanončanom príležitosť pustiť sa s podporou svojich partnerov do trvalej obnovy krajiny". Vo vidoeposolstve zverejnenom na X dodal, že Paríž vynaloží značné úsilie na podporu prímeria, a to spoločne s mierovými silami OSN v Libanone (UNIFIL), v ktorých má dôležité postavenie.



Macron tiež zdôraznil, že dosiahnutá dohoda neznamená, že by sa malo zabudnúť na vojnu v Pásme Gazy. Paríž bude podľa jeho slov v tejto palestínskej enkláve taktiež pokračovať v úsilí o pokoj zbraní, prepustenie rukojemníkov, ktorých zadržiava militantné hnutie Hamas, sprostredkovanie rozsiahlej humanitárnej pomoci, ako aj dosiahnutie trvalého politického riešenia konfliktu.



Britský premiér Keir Starmer dohodu o prímerí Izraelu s Hizballáhom privítal, pričom ju označil za značne oneskorenú a vyjadril vieru v to, že jej výsledkom bude "trvalé riešenie politickej situácie v Libanone". Taktiež dodal, že musí dôjsť aj k "okamžitému pokroku" smerujúcemu k dosiahnutiu prímeria v Gaze, prepusteniu rukojemníkov a odstráneniu obmedzení pre dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.



Dohodu opatrne privítali aj predstavitelia OSN, uvádza BBC. Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril vieru v to, že dohoda "ukončí násilie, ničenie a utrpenie", pričom obe strany vyzval, aby plne rešpektovali a okamžite plnili všetky záväzky vyplývajúce z dohody.



Prímerie ako "začiatok rozhodujúceho procesu... na obnovenie bezpečnosti a ochrany, ktorú si civilisti na oboch stranách... zaslúžia", privítala aj osobitná koordinátorka OSN pre Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertová. Upozornila však na skutočnosť, že potrebnej bude "ešte veľa práce" vyžadujúcej si "neochvejné odhodlanie".