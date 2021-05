Lídri EÚ budú diskutovať o prípadných sankciách proti Bielorusku

Brusel 23. mája (TASR) - Lídri 27 členských krajín Európskej únie budú v pondelok na samite v Bruseli diskutovať o vynútenom pristátí lietadla spoločnosti Ryanair ma letisku v Minsku a budú zvažovať aj uvalenie sankcií na bieloruský režim. V nedeľu večer o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Lídri už mali naplánovaný dvojdňový samit, ktorý sa začne v pondelok, a mali diskutovať o pandémii ochorenia COVID-19, o Rusku a klimatickej zmene.



Hovorca predsedu Európskej rady Charlesa Michela však oznámil, že na programe budú kroky Bieloruska z nedele, keď prinútilo civilné lietadlo smerujúce z Atén do Litvy pristáť v Minsku. Bieloruské úrady uviedli falošnú zámienku "teroristickej hrozby". Na palube lietadla bol bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta, Raman Pratasevič, ktorého zatkli.



"Pri tejto príležitosti sa bude diskutovať o následkoch a prípadných sankciách," napísal na Twitteri hovorca Michela, Barend Leyts.



Pratasevič, ktorý v súčasnosti žije v exile v Poľsku, v nedeľu cestoval z Atén do litovského Vilniusu civilnou linkou spoločnosti RyanAir. Lietadlo muselo pre podozrenie z nastraženej bomby na palube núdzovo pristáť v Minsku.



Portál Nexta neskôr uviedol, že na palube lietadla sa po jeho prehľadaní nenašla žiadna bomba.



Vojenská aliancia NATO v nedeľu požiadala o medzinárodné vyšetrovanie konania Bieloruska, ktorého úrady "odklonili dopravné lietadlo, prinútili ho pristáť v Minsku a zatkli pasažiera - opozičného aktivistu", píše agentúra AFP.



"Pozorne sledujeme vynútené pristátie lietadla spoločnosti Ryanair v Bielorusku smerujúceho z Atén do Vilniusu a hlásené zadržanie opozičného predstaviteľa Ramana Prataseviča," uviedol v tvíte generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. "Toto je vážny a nebezpečná incident, ktorý si vyžaduje medzinárodné vyšetrovanie," dodal.