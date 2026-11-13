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Lídri EÚ budú hovoriť o AI, spory môže vyvolať pomoc pre Ukrajinu
Odborníčka na umelú inteligenciu Alžběta Solarczyk Krausová uvítala rozhodnutie írskeho predsedníctva v Rade EÚ určiť AI za prioritu zasadnutia.
Autor TASR
Dublin 13. novembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) bude hlavnou témou piatkového neformálneho zasadnutia lídrov členských krajín Európskej únie v írskom Dubline. V centre pozornosti však môžu byť aj spory o financovanie Ukrajiny, ako aj koordinácia postupu Únie pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Slovensko bude na summite zastupovať premiér Robert Fico, informuje osobitný spravodajca TASR.
Odborníčka na umelú inteligenciu Alžběta Solarczyk Krausová uvítala rozhodnutie írskeho predsedníctva v Rade EÚ určiť AI za prioritu zasadnutia. Podľa nej si táto téma zaslúžila vysokú prioritu už skôr. „Lídri by sa teraz mali vo svetle posledných udalostí jasne rozhodnúť, v čom musíme byť ako Európa v oblasti umelej inteligencie nezávislí a sebestační,“ uviedla zakladateľka spoločnosti Respectful AI.
Upozornila, že americké firmy získavajú prostredníctvom vyhľadávačov a jazykových modelov obrovské množstvo informácií o európskych firmách a občanoch. Čínske spoločnosti ich podľa nej získavajú prostredníctvom robotov a rôznych pripojených zariadení. „Ak EÚ dostatočne efektívne nepodporí vlastný trh a technológie, neochráni svojich obyvateľov pred manipuláciou a spôsobí, že demokraciu budeme mať len naoko,“ dodala v rozhovore pre TASR.
Pôjde o historicky prvú diskusiu o AI a jej vplyve na európske hospodárstvo a spoločnosť na úrovni lídrov členských krajín EÚ. Počas dňa budú diskutovať aj s generálnym riaditeľom francúzskej spoločnosti Mistral AI Arthurom Menschom a laureátom Nobelovej ceny za fyziku za rok 2024 Geoffreym Hintonom, ktorý získal ocenenie za prácu v oblasti strojového učenia s umelými neurónovými sieťami.
Hoci hlavnou témou zasadnutia má byť AI, pozornosť sa pravdepodobne sústredí aj na ďalšiu pomoc Ukrajine a zastupovanie EÚ pri prípadných rokovaniach o ukončení viac ako štyri a pol roka trvajúcej vojny.
Financovanie Ukrajiny môže byť jedným z najspornejších bodov zasadnutia. Nemecký kancelár Friedrich Merz tento týždeň podmienil podporu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 tým, že sa na finančnej pomoci Kyjevu budú podieľať všetky členské štáty. Varoval, že ak sa tak nestane, Nemecko budúci rozpočet Únie nepodporí. Slovensko, Maďarsko, Česko a Bulharsko pritom avizovali, že sa do ďalšej finančnej pôžičky pre Ukrajinu neplánujú zapojiť.
Fico označil Merzov postoj za vydieranie. Nemecký kancelár zas argumentuje tým, že finančná podpora Ukrajiny je spoločnou zodpovednosťou členských štátov a jej financovanie treba riešiť v rámci rokovaní o budúcom rozpočte EÚ.
Ďalšou témou bude na podnet talianskej premiérky Giorgie Meloniovej zastupovanie a koordinácia postupu Únie v prípadných rokovaniach o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine. Fico navrhol, aby záujmy EÚ zastupoval Maroš Šefčovič, ktorý je v súčasnosti najdlhšie pôsobiacim eurokomisárom. Lídri by sa mali v Dubline zaoberať najmä tým, aké postavenie a úlohy by mal mať prípadný európsky vyjednávač. Výber konkrétnej osoby by mal nasledovať až v ďalšej fáze.
Otázkam ďalšej pomoci Ukrajine a budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ sa budú lídri venovať aj na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli, ktoré je naplánované na 26. a 27. novembra.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
Odborníčka na umelú inteligenciu Alžběta Solarczyk Krausová uvítala rozhodnutie írskeho predsedníctva v Rade EÚ určiť AI za prioritu zasadnutia. Podľa nej si táto téma zaslúžila vysokú prioritu už skôr. „Lídri by sa teraz mali vo svetle posledných udalostí jasne rozhodnúť, v čom musíme byť ako Európa v oblasti umelej inteligencie nezávislí a sebestační,“ uviedla zakladateľka spoločnosti Respectful AI.
Upozornila, že americké firmy získavajú prostredníctvom vyhľadávačov a jazykových modelov obrovské množstvo informácií o európskych firmách a občanoch. Čínske spoločnosti ich podľa nej získavajú prostredníctvom robotov a rôznych pripojených zariadení. „Ak EÚ dostatočne efektívne nepodporí vlastný trh a technológie, neochráni svojich obyvateľov pred manipuláciou a spôsobí, že demokraciu budeme mať len naoko,“ dodala v rozhovore pre TASR.
Pôjde o historicky prvú diskusiu o AI a jej vplyve na európske hospodárstvo a spoločnosť na úrovni lídrov členských krajín EÚ. Počas dňa budú diskutovať aj s generálnym riaditeľom francúzskej spoločnosti Mistral AI Arthurom Menschom a laureátom Nobelovej ceny za fyziku za rok 2024 Geoffreym Hintonom, ktorý získal ocenenie za prácu v oblasti strojového učenia s umelými neurónovými sieťami.
Hoci hlavnou témou zasadnutia má byť AI, pozornosť sa pravdepodobne sústredí aj na ďalšiu pomoc Ukrajine a zastupovanie EÚ pri prípadných rokovaniach o ukončení viac ako štyri a pol roka trvajúcej vojny.
Financovanie Ukrajiny môže byť jedným z najspornejších bodov zasadnutia. Nemecký kancelár Friedrich Merz tento týždeň podmienil podporu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 tým, že sa na finančnej pomoci Kyjevu budú podieľať všetky členské štáty. Varoval, že ak sa tak nestane, Nemecko budúci rozpočet Únie nepodporí. Slovensko, Maďarsko, Česko a Bulharsko pritom avizovali, že sa do ďalšej finančnej pôžičky pre Ukrajinu neplánujú zapojiť.
Fico označil Merzov postoj za vydieranie. Nemecký kancelár zas argumentuje tým, že finančná podpora Ukrajiny je spoločnou zodpovednosťou členských štátov a jej financovanie treba riešiť v rámci rokovaní o budúcom rozpočte EÚ.
Ďalšou témou bude na podnet talianskej premiérky Giorgie Meloniovej zastupovanie a koordinácia postupu Únie v prípadných rokovaniach o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine. Fico navrhol, aby záujmy EÚ zastupoval Maroš Šefčovič, ktorý je v súčasnosti najdlhšie pôsobiacim eurokomisárom. Lídri by sa mali v Dubline zaoberať najmä tým, aké postavenie a úlohy by mal mať prípadný európsky vyjednávač. Výber konkrétnej osoby by mal nasledovať až v ďalšej fáze.
Otázkam ďalšej pomoci Ukrajine a budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ sa budú lídri venovať aj na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli, ktoré je naplánované na 26. a 27. novembra.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)