Lídri EÚ budú v Bruseli rokovať o Ukrajine, obrane aj eure

Brusel 26. júna (TASR) - Lídri členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok zídu na summite Európskej rady (ER) v Bruseli. Na rokovaniach budú dominovať štyri hlavné témy – vojna na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe, európska bezpečnosť a obrana a globálne postavenie Únie vrátane konkurencieschopnosti a vzťahov so svetovými partnermi. Slovensko bude na zasadnutí zastupovať predseda vlády Robert Fico, informuje osobitný spravodajca TASR.



Stretnutie sa začne o 11.00 h tradičnou výmenou názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou, nasledovať bude dialóg prostredníctvom videokonferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Diskusia o Ukrajine sa sústredí na komplexnú podporu Kyjevu – od vojenskej a finančnej pomoci cez úsilie o spravodlivý a trvalý mier až po zvyšovanie tlaku na Rusko.



V tejto súvislosti Únia pripravuje 18. balík sankcií proti Moskve. Maďarsko a Slovensko však jeho prijatie spochybňujú, pričom vláda Roberta Fica spája podporu s vyriešením únijnej iniciatívy REPowerEU, ktorá počíta s ukončením dovozu energetických surovín z Ruska. Podľa nej by negatívne ovplyvnila životnú úroveň občanov aj konkurencieschopnosť celej EÚ.



Väčšina lídrov dvadsaťsedmičky sa podľa vysokopostaveného predstaviteľa EÚ bude zároveň snažiť vyslať Ukrajine jasný signál podpory, pokiaľ ide o jej pokrok v procese vstupu do EÚ a potrebu ďalšieho napredovania. Cieľom ER je dosiahnuť jednotný postoj všetkých členských krajín, no môže sa stať, že sa vydá iba vyhlásenie, ku ktorému sa pridá väčšina štátov.



V otázke Blízkeho východu bude pozornosť zameraná najmä na vojnu v Pásme Gazy. Lídri vyzvú okrem prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas zrejme aj na zabezpečenie neobmedzeného toku humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy a bezpodmienečné prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov. ER sa bude tiež zaoberať hodnotením, či Izrael plní záväzky podľa článku 2 asociačnej dohody s EÚ týkajúce sa dodržiavania ľudských práv.



Ďalšou témou z regiónu bude situácia v Iráne. Hoci boje utíchli, EÚ si podľa informácií TASR zachová jasnú pozíciu: Irán nesmie vlastniť jadrovú zbraň a riešenie konfliktu musí byť diplomatické.



Podľa navrhovaných záverov by lídri mali zdôrazniť, že proces posilňovania obranyschopnosti Únie je v súlade s cieľmi NATO. EÚ v posledných mesiacoch zaznamenala v tejto oblasti pokrok. Medzi kľúčové míľniky patrí schválenie iniciatívy SAFE (Security Action for Europe) či dosiahnutie obranných partnerstiev s Kanadou a Britániou.



Lídri budú diskutovať aj o postavení EÚ vo svete. Na programe sú rokovania o strategických partnerstvách, napríklad s krajinami Afriky a Latinskej Ameriky. Osobitnú pozornosť budú venovať potrebe zvýšiť európsku odolnosť a autonómiu, najmä v kontexte možnej nepredvídateľnosti transatlantických vzťahov po nástupe Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta.



Predseda ER António Costa v pozvánke lídrom uviedol, že summit bude „dobrou príležitosťou na zváženie, ako ďalej posilniť medzinárodnú úlohu eura“. Urobiť z eura globálnu rezervnú menu konkurujúcu americkému doláru je dlhodobým cieľom EÚ. Očakáva sa, že lídri poveria inštitúcie EÚ, aby túto tému ďalej rozpracovali.



Na programe rokovaní sú i ďalšie témy vrátane migrácie, situácie a pokroku smerom k členstvu Moldavska a krajín západného Balkánu, vnútornej bezpečnosti, pripravenosti na krízy a hybridných hrozieb. Costa dúfa, že summit by mohol trvať len jeden deň. Ak sa však diskusie natiahnu, rokovať sa bude aj počas piatka.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)