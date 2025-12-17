< sekcia Zahraničie
Lídri EÚ: Budúcnosť západného Balkánu je v Európskej únii
Lídri Únie označili rozširovanie za geostrategickú investíciu do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, pričom zdôraznili, že krajiny západného Balkánu musia zintenzívniť svoje reformné úsilie.
Brusel 17. decembra (TASR) - Budúcnosť západného Balkánu je v Európskej únii, zhodli sa v stredu na summite s krajinami tohto regiónu lídri členských krajín EÚ. V súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine a rastúcimi geopolitickými výzvami zároveň zdôraznili potrebu ešte užších väzieb medzi oboma stranami, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Potvrdzujeme náš plný a jednoznačný záväzok voči perspektíve členstva partnerov zo západného Balkánu v EÚ. Rozšírenie je realistickou možnosťou, ktorá by sa mala využiť,“ uviedli prezidenti a premiéri dvadsaťsedmičky v spoločnom vyhlásení. Zároveň ocenili pokrok kandidátskych krajín v prístupovom procese.
Lídri Únie označili rozširovanie za geostrategickú investíciu do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, pričom zdôraznili, že krajiny západného Balkánu musia zintenzívniť svoje reformné úsilie.
Vo vyhlásení však upozornili, že vo vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom nedochádza k normalizácii, čo ich naďalej brzdí na ich európskej ceste.
„EÚ víta záväzok partnerov zo západného Balkánu dodržiavať európske hodnoty a zásady v súlade s medzinárodným právom, ako aj primárnosť demokracie, základných práv a hodnôt a zásad právneho štátu a očakáva, že to preukážu slovami aj činmi,“ píše sa ďalej v texte vyhlásenia.
Lídri Únie tiež ocenili krajiny regiónu, ktoré sa usilujú zosúladiť svoju politiku so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie vrátane reštriktívnych opatrení. Privítali aj pokrok v postupnej integrácii partnerov zo západného Balkánu do jednotného trhu EÚ.
Únia chce podľa vyhlásenia pokračovať v podpore posilňovania prepojenosti, najmä v oblasti energetiky, dopravy a digitálnej sféry, a to v rámci západného Balkánu aj vo vzťahu k EÚ. Podporuje tiež prebiehajúce úsilie o diverzifikáciu zdrojov a trás dodávok energie. „Zvýši sa tým naša energetická bezpečnosť a zníži závislosť. EÚ bude naďalej prispievať k energetickej transformácii na západnom Balkáne,“ zdôraznili členské štáty.
Za jednu z kľúčových oblastí spolupráce označili lídri Únie aj riadenie migrácie, ktorú považujú za spoločnú výzvu a zodpovednosť.
K vyhláseniu sa pripojili Čierna Hora, Albánsko, Severné Macedónsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Srbský prezident Aleksandar Vučič sa na stredajšom stretnutí nezúčastnil.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
EÚ víta snahy o integráciu krajín západného Balkánu do svojho vnútorného trhu
Lídri členských krajín Európskej Únie ocenili v stredu večer pokrok, ktorý štáty západného Balkánu, kandidujúce na členstvo v EÚ, dosiahli v rámci integrácie do jednotného trhu EÚ. Vyplýva to z Bruselskej deklarácie, ktorá vznikla po summite EÚ s krajinami západného Balkánu, informuje bruselský spravodajca TASR.
Bruselská deklarácia spresňuje, že pokrok sa týka napríklad rozšírenia zelených jazdných pruhov medzi EÚ a regiónom západného Balkánu, financovania modernizácie a harmonizácie hraničných priechodov, ale aj pristúpenia viacerých partnerov k jednotnej platobnej oblasti v eurách (SEPA). Ďalšie kandidátske krajiny sú na ceste k pristúpeniu k SEPA, čo výrazne zníži náklady na bankové transakcie.
Lídri EÚ ocenili aj pripájanie sa západobalkánskych partnerov k digitálnym iniciatívam, ako sú centrá digitálnych inovácií, WiFi4WB či peňaženka EÚ pre digitálnu identitu. Vítajú aj zníženia nákladov na dátový roaming medzi EÚ a krajinami západného Balkánu od 1. októbra 2023, čo umožňuje občanom týchto krajín volať, posielať správy a používať mobilné dáta kdekoľvek v EÚ a regióne bez dodatočných nákladov.
Šéfovia vlád a štátov oboch skupín hovorili aj o Pláne rastu, ktorý má urýchliť sociálno-ekonomickú konvergenciu medzi krajinami západného Balkánu a EÚ, no len za predpokladu, že kandidátske krajiny zavedú reformy súvisiace s členstvom v EÚ.
Plán rastu má potenciál urýchliť hospodársky rast v tomto regióne v nasledujúcom desaťročí, keď EÚ prostredníctvom neho poskytne šesť miliárd eur na reformy a investície. Toto je nad rámec 29 miliárd eur, ktoré sa poskytujú prostredníctvom Hospodárskeho a investičného plánu.
Lídri EÚ zdôraznili, že spoločný regionálny trh krajín západného Balkánu je predpokladom hlbšej integrácie a odrazovým mostíkom k jednotnému trhu EÚ ako takému. Únia vyzvala partnerov zo západného Balkánu, aby sa zaviazali ku konštruktívnej spolupráci pri jeho realizácii a aby uplatňovali už uzavreté dohody.
V neposlednom rade sa obe strany v ekonomickej oblasti dohodli na podpore posilňovania vzájomných prepojení vrátane energetickej, dopravnej a digitálnej sféry. EÚ bude aj naďalej podporovať úsilie kandidátov o diverzifikáciu zdrojov a trás dodávok energie. Únia podporí aj snahy o energetickú transformáciu svojich partnerov. Podľa Bruselskej deklarácie to zvýši energetickú bezpečnosť Európy.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
