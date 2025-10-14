< sekcia Zahraničie
Lídri EÚ chcú podporu pre priemysel pri spĺňaní klimatického cieľa
EÚ pôvodne plánovala svoj nový klimatický cieľ schváliť minulý mesiac, no rokovania zlyhali.
Autor TASR
Brusel 14. októbra (TASR) - Lídri Európskej únie plánujú odobriť nový klimatický cieľ pre rok 2040, ktorý Európska komisia (EK) navrhla začiatkom júla. Pri jeho dosahovaní však požadujú väčšiu podporu pre odvetvia ako oceliarstvo a automobilový priemysel, vyplýva z návrhu záverov nadchádzajúceho summitu v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
EÚ pôvodne plánovala svoj nový klimatický cieľ schváliť minulý mesiac, no rokovania zlyhali. Francúzsko, Poľsko a ďalšie krajiny požadovali, aby vládni lídri najprv o ňom diskutovali na summite prezidentov a premiérov dvadsaťsedmičky. Vyjadrovali pritom obavy o financovanie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo popri prioritách, ako sú obrana či oživenie miestneho priemyslu.
Podľa najnovšieho dohodnutého návrhu záverov na summit Európskej rady 23. októbra v Bruseli sa lídri dohodli, že ministri členských štátov v Rade EÚ a poslanci Európskeho parlamentu môžu pokračovať v stanovovaní klimatického cieľa pre rok 2040. Požadujú však, aby EK vypracovala silnejší „podporný rámec“ na pomoc priemyslu a občanov počas ekologického prechodu.
„Osobitná pozornosť by sa mala venovať tradičným odvetviam, najmä automobilovému, lodnému a leteckému priemyslu, ako aj energeticky náročným sektorom, ako sú oceliarsky, hutnícky a chemický priemysel, aby si zachovali odolnosť a konkurencieschopnosť na globálnom trhu,“ uvádza sa v návrhu z 13. októbra. Závery nešpecifikujú konkrétne financovanie ani zmeny politík EÚ výmenou za podporu cieľa znižovania emisií.
Ak lídri EÚ návrh záverov odsúhlasia, ministri životného prostredia sa stretnú 4. novembra na schválenie klimatického cieľa, tesne pred začiatkom klimatického summitu OSN COP30 v Brazílii 10. novembra.
Navrhovaný cieľ Únie pre rok 2040 počíta so znížením emisií o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento cieľ je kľúčovým krokom ku klimatickej neutralite do roku 2050 a potrebuje schválenie Európskeho parlamentu a členských štátov v Rade EÚ, čo zatiaľ nebolo dosiahnuté.
