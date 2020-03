Lídri EÚ chystajú telekonferenciu o koordinovanej reakcii na epidémiu

Following consultations I will hold a #EUCO members conference call shortly on #COVID-19 to coordinate #EU efforts. We need to cooperate in order to protect the health of our citizens. — Charles Michel (@eucopresident) March 9, 2020

Brusel/Madrid/Rím 9. marca (TASR) - Lídri Európskej únie (EÚ) pripravujú telekonferenciu o koordinovanej reakcii na epidémiu koronavírusu. Uviedol to v pondelok predseda Európskej rady Charles Michel na Twitteri.napísal Michel na Twitteri.Podľa nemenovaného predstaviteľa Únie sa konferencia pravdepodobne uskutoční v utorok (10. 3.).Španielska vláda medzitým oznámila, že pripravila núdzový plán na riešenie ekonomických dôsledkov koronavírusu, ktorý chce spustiť. Povedal to v pondelok premiér Pedro Sánchez bez ďalších podrobností. Prezradil len, že vláda pracuje na tomto pláne už dva týždne a je pripravená spustiť ho v spolupráci s odbormi a firmami.Taliansky premiér Giuseppe Conte zase sľúbilna porážku koronavírusu. A vyzval Európu, aby konala rázne, keďže trhy sa prepadli a jeho vláda uzavrela väčšinu svojho bohatého priemyselného severu, kde je epicentrum nákazy.Francúzsko sa pripojilo ku Conteho výzve a tiež žiadaEÚ. Podľa vlády v Paríži ministri financií eurozóny, ktorí sa stretnú na budúci týždeň, musia rozhodnúť o pláne stimulov, aby sa predišlo hospodárskej kríze.Akciové trhy po celom svete padajú, zásoby komponentov a materiálov sa zmenšujú a globálne dodávateľské reťazce sú pre vírus narušené, čo ochromuje priemysel.Aj ceny ropy sa v pondelok strmo prepadli, keďže Saudská Arábia začala cenovú vojnu s Ruskom. To prinútilo už aj tak nervóznych investorov, aby hľadali bezpečné prístavy pre svoje peniaze v dlhopisoch a japonskom jene.V rámci EÚ je vírusom najviac postihnuté Taliansko, kde sa za necelé dva týždne počet zaznamenaných prípadov zvýšil na 7375 osôb, pričom 366 ľudí už zomrelo. To je druhý najvyšší počet obetí po Číne.Conte denníku La Repubblica povedal, že jeho vláda na zvládnutie krízy nasadí všetky ľudské a ekonomické zdroje.Vyhlásil tiež, že EÚ by mala uvoľniť prísne limity na pôžičky, aby vládam umožnila väčší fiškálny priestor na manévrovanie. Rím chce tiež využiť do maximálnej možnej miery flexibilitu rozpočtových pravidiel EÚ pre prípad núdze.Vírus sa objavil v Číne vlani decembri a odvtedy sa rozšíril do celého sveta. Lety boli zrušené, miesta nákazy boli izolované, nekonajú sa verejné podujatia a dokonca aj letné olympijské hry v Tokiu sú na pochybách.Podľa najnovších údajov sa doteraz vírusom nakazilo viac ako 110.000 ľudí v 105 krajinách a teritóriách a 3800 z nich ochoreniu podľahlo, drvivá väčšina v Číne.