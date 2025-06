Lídri EÚ dali zelenú návrhu na zavedenie eura v Bulharsku od roku 2026

Brusel 27. júna (TASR) - Bulharsko dostalo vo štvrtok od lídrov Európskej únie zelenú pre zavedenie eura ako spoločnej meny od 1. januára budúceho roka, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Predstavitelia členských krajín únie tak na summite v Bruseli podporili návrh Európskej komisie (EK) umožniť Bulharsku, aby sa stalo 21. členom eurozóny.



Bulharsko je členom EÚ od roku 2007 a bude prvou krajinou, ktorá prijme euro, po tom, čo v roku 2023 začalo spoločnú menu využívať Chorvátsko.



Predtým, než ministri financií EÚ oficiálne prijmú tento právny akt, to bude potrebné konzultovať s Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou (ECB). Tieto kroky sa však považujú za formality.



Členstvo v eurozóne uľahčuje obchodovanie a cestovanie, pripomína DPA. Ľudia, ktorí podnikajú alebo chcú investovať, sa už nebudú musieť starať o výmenné kurzy. Turisti z toho tiež profitujú, pretože si už nemusia zaobstarávať miestnu menu, čo je zvyčajne spojené s poplatkami.



V Bulharsku sprevádzali debatu o zavedení eura búrlivé protesty, pripomína DPA. Vo februári tamojší nacionalisti založili požiar pred vchodom do zastúpenia EÚ v Sofii a poliali sklenenú fasádu budovy červenou farbou, pričom hádzali zápalné fľaše a vajcia.



Koncom mája demonštrovali v hlavnom meste Sofii a ďalších mestách podporovatelia proruských a nacionalistických strán za zachovanie národnej meny lev, pretože sa obávajú zvýšenia cien.



Občania Bulharska sú v otázke zavedenia eura rozdelení na dva tábory, vyplýva z prieskumov. Podľa prieskumu verejnej mienky bulharského inštitútu Mjara z polovice mája sa viac než polovica opýtaných (54,9 percenta) vyslovila proti zavedeniu eura v roku 2026. Naopak, za zavedenie eura od budúceho roka sa vyslovila približne tretina respondentov (34,4 percenta).



V bulharskej ekonomike je situácia trochu odlišná: Podľa spoločnosti Alpha Research je väčšina, teda 66,3 percenta respondentov, „úplne“ alebo „do istej miery“ za vstup do eurozóny. Iba tretina opýtaných je pritom „do istej miery“ alebo „vo všeobecnosti“ proti, cituje DPA.