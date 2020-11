Lídri EÚ, Francúzska či Nemecka odsúdili útok vo Viedni ako zbabalý

Brusel/Paríž/Berlín/Rím/Moskva 3. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel ostro odsúdil streľby v rakúskej metropole Viedeň, pri ktorých v pondelok večer okolo 20.00 h SEČ zomreli najmenej dvaja ľudia vrátane jedného útočníka a 15 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Michel označil toto násilie za "zbabelé". Reakcie aj ďalších európskych lídrov priniesla tlačová agentúra AFP.



Európa "dôrazne odsudzuje tento zbabelý čin, ktorý je proti životu a proti našim ľudským hodnotám", napísal na Twitteri šéf Európskej rady Michel.



Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na Twitteri uviedla, že je "šokovaná a zarmútená". Dodala: "Naše myšlienky sú s rodinami obetí a s rakúskym ľudom."



Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli uviedol, že cíti "smútok a hrôzu", a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell označil teroristický útok za "zbabelý čin násilia a nenávisti".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa po streľbách vo Viedni zaviazal, že Európa neustúpi teroristom. "My Francúzi cítime po útoku vo Viedni šok a žiaľ spoločne s rakúskym ľudom," napísal Macron po francúzsky a nemecky v tvíte.



"Po Francúzsku bol napadnutý ďalší priateľský národ. Toto je naša Európa. Naši nepriatelia musia vedieť, s kým majú do činenia. My ani trochu nepovolíme," uviedol Macron.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok po útoku na Twitteri napísalo: "My neustúpime nenávisti, ktorá chce rozdeliť naše spoločnosti. Aj keď ešte nepoznáme rozsah teroru, v týchto ťažkých hodinách sme v myšlienkach so zranenými a obeťami." Ministerstvo označilo správy zo susedného Rakúska za "desivé a spôsobujúce rozrušenie".



Aj taliansky premiér Giuseppe Conte "ostro odsúdil" streľby vo Viedni. "V našom spoločnom európskom domove nie je miesto pre nenávisť a násilie," napísal Conte na Twitteri v taliančine aj nemčine.



Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio tiež v tvíte uviedol, že "Európa musí po zbabelom útoku reagovať".



Sústrasť po teroristickom útoku vyjadrilo Rakúsku i Rusko, a to prostredníctvom oficiálnej hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej.