Lídri EÚ na mimoriadnom zasadnutí rokovali aj o vzťahoch s Ruskom

#EUCO leaders acted forcefully in response to the outrageous actions of the Belarus regime.



We are closing our airspace to planes from Belarus & call on EU airlines not to fly over the country.



Further economic sanctions will be presented soon.

https://t.co/1FmbkdY1tw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021

Hijacking. Air Piracy. Playing Roulette with the lives of innocent civilians.



Enough.



Pratasevich and Sapega must be released.



Today EU27 leaders decided on new sanctions & other forceful measures against the #Belarus authorities. #EUCO pic.twitter.com/zzyk4FxlVH — Charles Michel (@eucopresident) May 24, 2021

The Protocol is the only solution to ensure peace and stability in Northern Ireland.



It’s our common duty with the UK to do whatever we can to reduce tensions there.



We are exploring practical solutions to help minimise disruption to economic life in NI. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021

Brusel 25. mája (TASR) - Lídri 27 členských štátov EÚ sa na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady venovali okrem situácii v Bielorusku aj vzťahom Únie s Ruskom a Britániou. V noci na utorok o tom informovali na tlačovej konferencii predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.napísala Leyenová na Twitteri.Šéfka eurokomisie zároveň vyzvala bieloruské úrady, aby Ramana Prataseviča a jeho priateľku Sofiu Sapegovú prepustili z väzby.napísal na Twitteri Charles MichelLeyenová ďalej uviedla, že EÚ je konzistentná vo svojom prístupe k Rusku, ktoré podľa nej pokračuje v napádaní európskych záujmov a hodnôt. Leyenová však zároveň pripomenula, že Rusko je pre Úniu dôležitým partnerom v oblasti obchodu aj riešení regionálnych otázok. Európska komisia v tejto súvislosti predstaví v júni správu o stave diplomatických vzťahov s Ruskom, dodala.Predmetom diskusií boli aj európsko-britské vzťahy. Leyenová ocenila, že lídri EÚ sa opäť vyslovili za riešenie problémov na základe ustanovení Dohody o vystúpení, Dohody o obchode a spolupráci a Protokolu o Írsku.napísala Leyenová na Twitteri.Európska rada opäť zasadne v priebehu utorka. Očakáva sa, že sa bude venovať aj koronavírusovej pandémii a boju proti klimatickým zmenám.Bieloruské úrady v nedeľu pre údajnú bezpečnostnú hrozbu za použitia vojenskej stíhačky prinútili na letisku v Minsku núdzovo pristáť civilné lietadlo, aby následne zadržali bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube. Spolu s ním zadržali aj jeho priateľku Sofiu Sapegovú.