Lídri EÚ na samite eurozóny zdôraznili význam únie úspor a investícií

Brusel 20. marca (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok počas konania samitu EÚ oznámil, že v rámci rokovaní o eurozóne a súčasnej ekonomickej a finančnej situácii v EÚ sa premiéri a prezidenti zhodli na tom, že sú odhodlaní zvyšovať odolnosť a konkurencieschopnosť svojich národných ekonomík. Informuje o tom spravodajca TASR.



Lídri EÚ v prijatých záveroch zdôraznili naliehavosť a spoločnú zodpovednosť členských krajín za rýchly a rozhodný pokrok v únii úspor a investícií, ako sa teraz v bruselskom slovníku hovorí únii kapitálových trhov. Do diskusií o hospodárskych otázkach a konkurencieschopnosti sa zapojila aj šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová a šéf Euroskupiny Paschal Donohoe.



V spoločnom vyhlásení sa konštatuje, že aj napriek náročnej situácii z posledných rokov európske ekonomiky preukázali značnú odolnosť. Podarilo sa zaistiť ekonomickú stabilitu, klesajúca inflácia podporila oživenie príjmov domácností a zlepšila podmienky financovania investícií. Trh práce v EÚ zostáva odolný, Únia však čelí narastajúcim geopolitickým rizikám a neistotám.



Časti rokovaní venovaných eurozóne vyústili do výzvy, aby ministri financií eurozóny pozorne sledovali hospodársky a fiškálny vývoj v krajinách platiacich eurom. "Zaviazali sme sa zabezpečiť zdravé a dobre koordinované makroekonomické politiky, ktoré zvyšujú produktivitu a zvyšujú investície, s cieľom podporiť silnejšie ekonomiky, ktoré zaistia udržateľný a inkluzívnejší rast," uvádza sa v záveroch samitu.



Spoločné vyhlásenie vyzýva na "osobitné zameranie sa na úniu kapitálových trhov", po novom úniu úspor a investícií. Výzva na spoločnú, "zdieľanú" zodpovednosť naráža podľa týždenníka Politico na rôzne záujmy krajín - niektoré preberajú výzvu Európskej komisie, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za presadzovanie jednotného trhu s investíciami a povzbudzovali domácich sporiteľov investovať svoje bankové úspory na finančnom trhu, ďalšie zas súhlasia so Španielskom o potrebe vytvoriť "koalíciu ochotných", čiže menšiu skupinu členských krajín, ktoré sa snažia dosiahnuť dôraznejší pokrok na kapitálových trhoch.



Závery zdôrazňujú potrebu mobilizovať úspory občanov a odblokovať aj týmto spôsobom financovanie investícií na podporu konkurencieschopnosti EÚ. Predseda Euroskupiny pred konaním samitu úniu sporenia a investícií opísal ako jasnú príležitosť s hodnotou pre európske hospodárstvo.



Zhodu lídri EÚ dosiahli aj v tom, že v "roztrieštenejšom a digitálnom svete" je potrebné rýchlejšie zaviesť digitálne euro, čo bude kľúčové pre podporu konkurencieschopného a odolného európskeho platobného systému a prispeje k hospodárskej bezpečnosti Európy a posilneniu medzinárodnej úlohy eura.



V neposlednom rade účastníci samitu privítali pokrok Bulharska pri plnení kritérií na vstup do eurozóny, čo ešte musí zhodnotiť eurokomisia aj ECB.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)