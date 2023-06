Lídri EÚ na summite potvrdili mnohostranný politický prístup voči Číne

Brusel 30. júna (TASR) - Hlavy vlád a štátov krajín EÚ v rámci piatkových strategických diskusii o vzťahoch Únie s Čínou na summite v Bruseli opätovne potvrdili mnohostranný politický prístup EÚ voči Číne. Tú vnímajú ako partnera, ale aj konkurenta a systémového rivala. Informuje o tom spravodajca TASR.



Závery summitu naznačili, že aj napriek rozdielnym politickým a hospodárskym systémom majú Európska únia a Čína spoločný záujem presadzovať konštruktívne a stabilné vzťahy založené na rešpektovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, vyváženej angažovanosti a reciprocite.



Lídri potvrdili, že EÚ bude pokračovať v spolupráci s Čínou pri riešení globálnych výziev. Vyzvali Peking na prijatie ambicióznejších opatrení v oblasti zmeny klímy a biodiverzity, zdravia a pripravenosti na pandémie, potravinovej bezpečnosti, znižovania katastrof, odpustenia dlhov chudobnejším krajinám a humanitárnej pomoci.



V oblasti obchodu a hospodárstva sa EÚ bude snažiť zabezpečiť rovnaké podmienky, aby obchodné a hospodárske vzťahy boli vyvážené, recipročné a vzájomne prospešné. Únia chce pokračovať v znižovaní kritických závislostí a zraniteľných miest vo vzťahu k Číne, a to aj vo svojich dodávateľských reťazcoch, a všade tam, kde to bude potrebné a vhodné, zníži riziko a bude diverzifikovať.



Lídri na summite zdôraznili, že EÚ nemá v úmysle odpojiť sa od kontaktov s Čínou alebo obrátiť sa dovnútra seba.



Premiéri a prezidenti sa zhodli, že Čína ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN má osobitnú zodpovednosť za dodržiavanie medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, Charty OSN a medzinárodného práva. V tejto súvislosti vyzvali Čínu, aby naliehala na Rusko, aby zastavilo svoju agresívnu vojnu a okamžite, úplne a bezpodmienečne stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny.



EÚ nezabudla ani na citlivú otázku čínskej zahraničnej politiky a v záveroch summitu upozornila, že Východné a Juhočínske more majú strategický význam pre regionálnu a globálnu prosperitu a bezpečnosť. Lídri spresnili, že Úniu znepokojuje rastúce napätie v Taiwanskom prielive a že sú proti akýmkoľvek jednostranným pokusom zmeniť pomery na tomto ostrove silou alebo nátlakom.



"Európska únia je naďalej pevne odhodlaná podporovať dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd," uvádza sa v záveroch summitu. Znamená to, že lídri EÚ privítali obnovenie dialógu o ľudských právach s Čínou, zároveň však naďalej kritizujú praktiky nútenej práce, nátlak voči obhajcom ľudských práv a menšinám v Tibete a Sin-ťiangu a nedodržiavanie záväzkov týkajúcich sa Hongkongu.