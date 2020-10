Lídri EÚ nechcú dohodu s Britániou za každú cenu

Brusel 15. októbra (TASR) - Členské krajiny EÚ by mali zostať jednotné vo svojich cieľoch týkajúcich sa rokovaní so Spojeným kráľovstvom o brexite a o podobe budúcich vzťahov. Vo štvrtok, pred začatím dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, to naznačili viacerí premiéri členských krajín.



"Chceme dohodu, ale nie za každú cenu. Musí to byť spravodlivá dohoda, z ktorej môžu profitovať obe strany. Stojí to za tú námahu," uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová a dodala, že Nemecko podporuje rokovania hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, ako aj úsilie Európskej komisie a jej šéfky Ursuly von der Leyenovej.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron po príchode na summit upozornil, že rybári "nesmú byť obeťami brexitu", čo bol odkaz na jednu z nedoriešených otázok pri súčasných rokovaniach medzi Bruselom a Londýnom. Tie sú zablokované aj pre nezhody oboch strán v oblasti rybolovu. Podľa tlačovej agentúry AFP je Francúzsko jedným z členských štátov, ktoré sa o rybolov najviac zaujímajú, vzhľadom na činnosť francúzskych rybárov zo severozápadných prístavoch krajiny, ktorí lovia v britských vodách bohatých na ryby.



Macron zároveň upozornil, že Paríž je pripravený aj na stav bez dosiahnutia obchodnej dohody s Londýnom.



Predseda Európskej rady Charles Michel tesne pred summitom opäť upozornil na potrebu vyváženej dohody s Britániou a priznal, že EÚ netlačí na dohodu "za každú cenu". "Sme pripravení pokračovať v rokovaniach. Sú to ťažké rokovania. Dnes máme príležitosť na výmenu názorov so všetkými európskymi lídrami," odkázal Michel.



Podobnú pozíciu v Bruseli predstavil aj taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorý sa pripojil k výzvam na čo najskoršie uzavretie dohody s britskou stranou. "Na dosiahnutie dohody nie je veľa času. Na splnení tohto cieľa budeme pracovať až do poslednej minúty. Nemôžeme sa však vzdať úsilia dosiahnuť dohodu o obchode, ktorá je spravodlivá a vyvážená, a preto nepôjde o dohodu za každú cenu," dodal Conte.



Španielsky premiér Pedro Sánchez vyjadril plnú podporu hlavnému vyjednávačovi EÚ pre brexit Michelovi Barnierovi a tiež vyjadril nádej, že dohoda o brexite bude uzavretá "v najbližších týždňoch". Spresnil, že pre Španielsko je táto dohoda zásadná nielen z dôvodu historických vzťahov so Spojeným kráľovstvom, ale aj z dôvodu obchodných a hospodárskych záujmov, ktoré obe krajiny zdieľajú. Sánchez tiež upozornil, že táto dohoda musí byť "uspokojivá" nielen pre Britániu, ale aj pre EÚ a vyjadril nádej, že lídri 27 krajín EÚ zostanú jednotných pri dosahovaní cieľoch rokovaní s Londýnom aj pri otázkach zaistenia rovnakých podmienok pre európske a britské firmy ako aj v otázke rybolovu.



Na význam rybolovu pre svoju krajinu upozornil aj írsky premiér Micheál Martin. "Pre nás v Írsku je veľmi dôležité, aby naše pobrežné komunity boli chránené v rámci celkovej dohody o brexite prostredníctvom rozumnej a spravodlivej dohody o rybolove," uviedol pre médiá.