Lídri EÚ nedosiahli pokrok v spore s Poľskom a Maďarskom

Brusel 19. novembra (TASR) - Šéfovia štátov a vlád členských krajín EÚ nedosiahli vo štvrtok večer v rámci mimoriadneho videosummitu žiadny pokrok v riešení diplomatického sporu s Poľskom a Maďarskom, ktoré zablokovali sedemročný rozpočet EÚ a naň naviazaný ozdravný plán po koronakríze, čo znamená finančný balík v hodnote 1,8 bilióna eur. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Nemenovaný politik oboznámený so situáciou pre AP uviedol, že lídri sa od začiatku štvrtkovej videokonferencie, ktorá začala o 18.00 hodine, snažili zabrániť "dramatickému vývoju udalostí". To sa nakoniec podľa neho aj podarilo, v zmysle, že na seba slovne neútočili.



Vedúci predstavitelia 25 členských krajín si na úvod vypočuli vysvetlenie maďarského Viktora Orbána aj šéfa poľskej vlády Mateusza Morawieckého. Následne v mene celej EÚ predniesla prejav nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorej krajina aktuálne predsedá Rade EÚ.



Maďarsko a Poľsko začiatkom tohto týždňa v Bruseli vetovali dohodu o sedemročnom rozpočte Únie na roky 2021 - 2027 a tiež plán obnovy. Dôvodom bolo, že sa EÚ podarilo presadiť nový právny mechanizmus o previazanosti čerpania eurofondov s dodržiavaní zásad právneho štátu.



Obe krajiny sú už niekoľko rokov v konflikte s Bruselom práve pre ich systematické porušovanie základných hodnôt EÚ, či už ide o reformu justície, protikorupčné opatrenia alebo potlačovanie slobody médií. V utorok pozíciu oboch krajín podporil aj slovinský premiér Janez Janša.



Poľsko a Maďarsko ešte pred summitom naznačili, že vetujú dlhodobý rozpočet a rozsiahly plán ekonomickej pomoci, pretože si myslia, že mechanizmus právneho štátu bude použitý ako ideologická zbraň na ich potrestanie.



Ak sa lídrom EÚ nepodarí prelomiť súčasnú patovú situáciu do konca roka, Únia bude od januára fungovať s obmedzenými finančnými zdrojmi, čo znamená ohrozenie mnohých programov v prospech ľudí a podnikov, vrátane tých, z ktorých profitujú aj občania a podniky v Poľsku a Maďarsku.



Spravodajca TASR Jaromír Novak