Lídri EÚ odsúdili dva roky vojny, teroru a násilia na Ukrajine

Brusel 23. februára (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell si v piatok v spoločnom vyhlásení pripomenuli druhé výročie rozsiahlej agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine.



Lídri EÚ pripomenuli, že vojna je v zjavnom rozpore s medzinárodným právom a Chartou OSN a že to boli "dva roky násilia, brutality, teroru a ničenia"; o tom svedčia aj hrozné udalosti v Borodianke, Buči či Mariupole, ale aj napriek všetkým zverstvám a utrpeniu, ktoré jej boli spôsobené, Ukrajina sa drží. Informuje o tom spravodajca TASR.



"EÚ bude vždy podporovať nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," uviedli signatári vyhlásenia a zdôraznili, že nezákonná anexia Krymu a Sevastopolu pred 10 rokmi znamenala začiatok trvalej ruskej agresie proti Ukrajine.



Podľa ich slov Rusko a jeho vedenie nesú výhradnú zodpovednosť za túto vojnu a jej globálne dôsledky a za spáchané závažné zločiny a EÚ je odhodlaná brať ich na zodpovednosť. Upozornili, že po doterajších balíkoch sankcií proti Rusku a tým, ktorí sa podieľali na vojne, je Únia pripravená zvýšiť tlak na Moskvu, aby obmedzila svoju schopnosť viesť vojnu a bude pokračovať v cielených akciách na ďalšiu izoláciu Ruska na medzinárodných fórach.



"Ukrajina každý deň čelí brutálnym a nevyberavým útokom agresora. Viac ako kedykoľvek predtým zostávame jednotní a verní svojmu sľubu podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné," vyhlásili lídri EÚ.



Vyhlásili tiež, že Únia bude pokračovať vo svojich snahách ukončiť vojnu a vo svojej silnej politickej, vojenskej, finančnej, hospodárskej, diplomatickej a humanitárnej podpore s cieľom pomôcť Ukrajine brániť sa, chrániť jej obyvateľov, jej mestá a jej kritickú infraštruktúru, obnoviť jej územnú celistvosť a priviesť späť tisíce deportovaných detí.



Lídri EÚ v tejto súvislosti ocenili, že Únia sa rozhodla začať prístupové rokovania s Ukrajinou a pomáha jej v integračnom úsilí. To znamená aj naďalej poskytovať pravidelnú a predvídateľnú finančnú podporu Ukrajine.



"Budeme pokračovať v riešení naliehavých vojenských a obranných potrieb Ukrajiny vrátane dodávok munície a rakiet," vyhlásili predstavitelia EÚ a spresnili, že Únia pripravuje bezpečnostné záväzky, ktoré pomôžu Ukrajine brániť sa, odolávať snahám o destabilizáciu a odrádzať od ďalších agresií v budúcnosti.



Von der Leyenová cez víkend, na druhé výročie začiatku ruskej agresie, navštívi Kyjev spolu s belgickým premiérom Alexandrom De Croom, ktorého krajina momentálne predsedá Rade EÚ.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)