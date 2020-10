Lídri EÚ odsúdili jednostranné kroky a provokácie Turecka

Brusel 16. októbra (TASR) – Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok, po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, odsúdil „jednostranné kroky a provokácie" Turecka v Stredozemnom mori, kde sa Ankara v otázke podmorských zásob surovín dostáva do sporu s Gréckom a Cyprom, členskými krajinami EÚ.



Premiéri a prezidenti na žiadosť Grécka opätovne diskutovali na summite o tomto spore. Dôvodom bolo to, že Turecko opätovne poslalo svoju loď Oruč Reis vykonávať prieskumné vrty do zakázaných vôd napriek medzinárodným výzvam a odsudzujúcemu postoju EÚ.



Lídri v záveroch zo summitu naliehavo žiadajú Turecko, aby tieto opatrenia zvrátilo a usilovalo sa o zmiernenie napätia, pričom odkázali, že EÚ pozorne sleduje vývoj situácie.



„Európska únia vyjadruje poľutovanie nad obnovenými jednostrannými a provokatívnymi krokmi Turecka vo východnom Stredomorí vrátane nedávnych prieskumných aktivít," uviedlo 27 lídrov EÚ v spoločnom vyhlásení zo summitu. Zároveň vyzvali Ankaru, aby prestala s týmito aktivitami, a zopakovali svoju úplnú solidaritu s Gréckom a Cyprom.



Michel spresnil, že stratégia dohodnutá na poslednom summite EÚ sa nezmení, čo znamená, že Únia bude pozorne monitorovať turecké aktivity vo východnom Stredomorí a o ďalších krokoch vrátane možnosti uvalenia cielených sankcií rozhodne na nasledujúcom decembrovom summite.



Týždenník Politico s odvolaním na slová nemenovaného gréckeho diplomata upozornil, že lídri na summite nehovorili o možnosti ultimáta pre Turecko, čiže o výzve, aby Ankara v priebehu jedného týždňa stiahla loď Oruč Reis z gréckych výsostných vôd. Podľa Politico však zo záverov Európskej rady týkajúcich sa Turecka vypadla navrhovaná časť o možnom zbrojnom embargu voči tejto krajine. Pôvodný návrh hovoril o tom, že Európska rada potvrdzuje záväzky všetkých členských krajín, pokiaľ ide o ich silné národné pozície v otázke prístupu k vývozu zbraní do Turecka.