Lídri EÚ odsúdili uznanie DĽR a LĽR, Únia zavedie sankcie voči Rusku

Brusel 21. februára (TASR) - Lídri Európskej únie v pondelok odsúdili rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uznať za nezávislé štáty dve separatistické oblasti ležiace na východe Ukrajiny - Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR).



Predstavitelia EÚ varovali, že spoločne so svojimi spojencami na tento krok zareagujú tvrdo a odhodlane, píše agentúra AFP.



"Uznanie nezávislosti dvoch separatistických republík na Ukrajine je jasným porušením medzinárodného práva, územnej celistvosti Ukrajiny a minských dohôd," uviedli na Twitteri šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.



"EÚ a jej partneri zareagujú jednotne, tvrdo a odhodlane v rámci solidarity s Ukrajinou," zdôraznili lídri EÚ v príspevku na sociálnej sieti.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell ešte pred Putinovým vyhlásením uviedol, že EÚ je "pripravená zareagovať" sankciami, ak dôjde zo strany Ruska k uznaniu DĽR a LĽR za nezávislé štáty.



EÚ ohlásila prijatie sankcií voči Rusku za uznanie separatistických

"Únia opakuje svoju neochvejnú podporu pre nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," uviedli Leyenová a Michel.