Lídri EÚ plánujú mimoriadny summit zameraný na migráciu

Brusel 15. decembra (TASR) — Lídri členských krajín Európskej únie sa zrejme stretnú vo februári 2023 na mimoriadnom summite v Bruseli, ktorého hlavnou tému bude migrácia. Uviedol na svojej webovej stránke týždenník Politico s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje sledujúce priebeh štvrtkového summitu EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Podľa spomínaných zdrojov by sa mala táto vrcholná schôdzka uskutočniť 9. a 10. februára. Očakáva sa, že uvedený termín potvrdí ešte vo štvrtok predseda Európskej rady Charles Michel.



Migračné tlaky z konca tohto roka vyvolávajú obavy vo viacerých členských krajinách EÚ. Zvýšený príliv nelegálnych migrantov bol aj oficiálnym dôvodom, prečo Rakúsko 8. decembra zablokovalo vstup Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru.



Portál Politico pripomenul, že niekoľko krajín EÚ, vrátane Belgicka a Rakúska, už dlhší čas presadzuje zaradenie migrácie do oficiálneho programu rokovaní na najvyššej úrovni. Zatiaľ sa tak nestalo, okrem iného pre iné pálčivejšie problémy, ktoré musela EÚ riešiť.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)