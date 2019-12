Lídri EÚ po britských voľbách vyzvali na ratifikáciu dohody o brexite

Brusel 13. decembra (TASR) - Lídri Európskej únie na summite v Bruseli vyzvali Britániu, aby po štvrtkových voľbách, ktoré sa skončili jasným víťazstvom konzervatívcov, urýchlene ratifikovala dohodu o brexite. Vyplýva to z textu záverečného vyhlásenia, ktorý v piatok získala agentúra DPA.



Skoré schválenie dohody by podľa vyhlásenia umožnilo Británii opustiť EÚ v stanovenom termíne, teda do 31. januára 2020.



Lídri štátov a vlád krajín EÚ zároveň potvrdili svoj záujem na nadviazaní "čo najužších budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom". Zdôraznili však potrebu toho, aby Londýn v rámci plánovanej vzájomnej obchodnej dohody súhlasil s rešpektovaným základných štandardov EÚ v oblastiach, ako sú pracovné právo a životné prostredie.



"Budúci vzťah bude musieť byť založený na rovnováhe práv a povinností a zaručení rovnakých pravidiel hry," uvádza sa v texte vyhlásenia.



Lídri EÚ sa zároveň zhodli na potrebe urýchleného pokroku v oblasti príprav obchodných rokovaní medzi Londýnom a Bruselom.



Dohoda o brexite stanovuje prechodné obdobie do 31. decembra 2020, počas ktorého sa Briti budú aj naďalej riadiť pravidlami legislatívy EÚ. V prípade, že sa dohodu o vzájomných vzťahoch nepodarí dosiahnuť do konca budúceho roka, obe strany — po vzájomnej dohode — majú možnosť jednorazového predĺženia týchto rokovaní na obdobie ďalších dvoch rokov.