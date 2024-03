Lídri EÚ podporili plán na použitie výnosov z ruských aktív Ukrajine

Brusel 22. marca (TASR) - Lídri EÚ sa vo štvrtok na summite v Bruseli dohodli, že budú "pokračovať v práci" na pláne na využitie výnosov zo zmrazených ruských aktív na nákup zbraní pre Ukrajinu. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení lídrov, informuje agentúra AFP.



"Som rád, že lídri podporili náš návrh na využitie mimoriadnych výnosov zo zmrazených ruských aktív. Poskytne to financie na vojenské vybavenie pre Ukrajinu," povedala novinárom šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.



V prípade definitívneho odsúhlasenia plánu by týmto spôsobom mohli byť z výnosov zo zmrazených aktív získané a venované v prospech Kyjeva približne tri miliardy eur ročne.



Plán EÚ, ktorý bol predložený v stredu, počíta s tým, že 90 percent zisku z aktív pôjde do fondu, ktorý sa používa na pokrytie nákladov na zbrane pre Ukrajinu. Zvyšných 10 percent by išlo do rozpočtu EÚ na pomoc pri zvyšovaní kapacity obranného priemyslu Ukrajiny.



Po tom, čo Rusko vo februári 2022 zaútočilo na susednú Ukrajinu, EÚ zmrazila približne 200 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky. Približne 90 percent týchto prostriedkov spravuje medzinárodná depozitná organizácia Euroclear so sídlom v Belgicku.



AFP pripomenula, že členské štáty EÚ sa už mesiace sporia o to, čo robiť s ruskými aktívami. Niektoré krajiny z eurobloku i ďalší západní spojenci navrhujú využiť celú túto sumu na zaplatenie povojnovej obnovy Ukrajiny. Krajiny ako Nemecko však váhajú s manipuláciou s prostriedkami zmrazenými v EÚ, pretože majú obavu, že takýto krok by podkopal dôveru investorov v európske trhy.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell však argumentuje, že ním predložený návrh je po právnej stránke v poriadku, keďže sa týka len výnosov z aktív, na ktoré sa vzťahujú sankcie. Zdôrazňuje, že navrhovaný mechanizmus bol konzultovaný s Európskou centrálnou bankou.