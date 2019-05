Lídri EÚ poverili Tuska rokovať o najvhodnejšom kandidátovi na šéfa EK

Tuskovou úlohou bude rokovať nielen s lídrami 28 členských krajín EÚ, ale aj s novým Európskym parlamentom s cieľom dohodnúť sa na prijateľných menách pre vrcholové pozície.

Brusel 29. mája (TASR) – Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ v rámci utorňajšieho neformálneho summitu v Bruseli, poskytli mandát predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, aby postupne rokoval so všetkými členskými krajinami o najvhodnejšom kandidátovi na post predsedu budúcej Európskej komisie (EK).



Neformálne rokovania najvyšších národných predstaviteľov Únie, ktoré sa uskutočnil dva dni po skončení volieb do Európskeho parlamentu (EP), nevyústili do žiadnych konkrétnych nominácií na kľúčové pozície v štruktúre euroinštitúcií.



Tusk dostal od premiérov a prezidentov poverenie viesť rokovania o najvhodnejšom kandidátovi, ktorý bude šéfovať exekutíve EÚ. Na tlačovej konferencii po skončení summitu to potvrdila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Tuskovou úlohou bude rokovať nielen s lídrami 28 členských krajín EÚ, ale aj s novým Európskym parlamentom s cieľom dohodnúť sa na prijateľných menách pre vrcholové pozície tak, aby ich mohli lídri EÚ odsúhlasiť na júnovom summite v dňoch 20. - 21. júna.



Merkelová v tejto súvislosti zdôraznila, že je dôležité viesť tieto diskusie s rešpektom a cieľom zachovať schopnosť EÚ prijímať spoločné rozhodnutia v najbližšej budúcnosti.



Spravodajca TASR Jaromír Novak