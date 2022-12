Lídri EÚ preberú vzťahy s krajinami ASEAN a dianie na Ukrajine

Brusel 14. júla (TASR) - Stredajší summit lídrov členských krajín EÚ s najvyššími predstaviteľmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Bruseli sa koná v znamení 45. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma blokmi. Informuje o tom spravodajca TASR.



Hlavnými témami summitu EÚ–ASEAN, ktorý predchádza štvrtkovému summitu EÚ, sa týkajú najmä vzájomných obchodných vzťahov a posilnenia spolupráce, avšak najvyšší predstavitelia oboch strán sa zamerajú aj na to, ako sa ázijské krajiny stavajú k agresívnej vojne Ruska na Ukrajine.



Summitu bude predsedať predseda Európskej rady Charles Michel spoločne s predsedom kambodžskej vlády Hun Senom. Kambodža v roku 2022 predsedá ASEAN-u. Na summite však spomedzi deväťčlennej delegácie ASEAN-u budú chýbať zástupcovia vojenskej junty z Mjanmarska.



Summit je príležitosťou na opätovné potvrdenie záväzku Európskej únie a jej členských štátov voči strategickému partnerstvu EÚ–ASEAN. Oba bloky majú obavy ohľadom diania v Juhočínskom mori, kde dochádza k posilňovaniu čínskeho vplyvu.



Očakáva sa, že lídri európskych aj juhoázijských krajín na záver summitu vydajú spoločné vyhlásenie.



Podľa týždenníka Politico predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na summite ohlási investičný balík vo výške desiatich miliárd eur, zameraný na podporu investícií do infraštruktúry krajín združenia ASEAN. A zároveň chce využiť túto príležitosť a presvedčiť Malajziu, Filipíny a Thajsko, aby vytvorili "správne podmienky" na obnovenie obchodných rokovaní s euroblokom. Pre Európsku úniu ako takú je to zároveň šanca presvedčiť Indonéziu, najväčšiu krajinu ASEAN-u, na zintenzívnenie obchodných stykov, ktoré nie sú využité ani z polovice existujúceho potenciálu.



Summit je rovnako príležitosťou pre zúčastnených lídrov nadväzovať priame vzťahy, k čomu je vytvorený formát bilaterálnych rokovaní.



Vo štvrtok bruselský program pokračuje tradičným summitom lídrov 27-člennej Únie. Medzi hlavné témy Európskej rady patria agresia Ruska voči Ukrajine a s tým spojené okruhy, ako sú dodávky a ceny energií, ekonomické dôsledky tejto krízy a posilňovanie bezpečnosti.



V oblasti rozširovania a susedskej politiky šéfovia vlád a štátov EÚ by vo štvrtok mali vyjsť v ústrety nedávnym odporúčaniam Európskej komisie a aj na základe predošlej dohody na úrovni diplomatov odobriť udelenie štatútu kandidátskej krajine Bosne a Hercegovine.



Slovenského premiéra Eduarda Hegera na oboch podujatiach – na summite EÚ–ASEAN i na tradičnom summite EÚ – zastupuje predseda českej vlády Petr Fiala.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)