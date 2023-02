Lídri EÚ prijali sériu záverov v spojitosti s nelegálnou migráciou

Brusel 10. februára (TASR) - Lídri Európskej únie v noci zo štvrtka na piatok prijali viacero záverov v oblasti migrácie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Mimoriadny summit EÚ bol zvolaný ako snaha reagovať na rastúce počty migrantov a pre "európsku výzvu" hľadať "európske riešenia".



Najvyšší predstavitelia EÚ žiadajú vypracovať komplexný prístup k migrácii, ktorý spája intenzívnejšiu vonkajšiu činnosť, účinnejšiu kontrolu vonkajších hraníc eurobloku a vnútorné aspekty, a to v súlade s medzinárodným právom, so zásadami a hodnotami EÚ a s ochranou základných práv.



Podľa záverov summitu musí Európska únia zintenzívniť svoju činnosť s cieľom predchádzať nelegálnej migrácii a stratám na životoch, znížiť tlak na hranice EÚ a na prijímacie kapacity, bojovať proti prevádzačom a zvýšiť počet návratov neúspešných žiadateľov o azyl. To sa dosiahne zintenzívnením spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu prostredníctvom vzájomne prospešných partnerstiev.



Šéfovia vlád a štátov upozornili, že je potrebné pokryť všetky migračné trasy, a to s primeranými zdrojmi. Mali by sa vykonávať existujúce akčné plány pre trasy cez západný Balkán a centrálne Stredomorie. Európska komisia musí predložiť akčné plány aj pre trasy cez Atlantik a západné a východné Stredomorie.



Výzva lídrov sa týka aj zosúladenie vízovej politiky susedných krajín s politikou Európskej únie, čo je dôležité pre riadenie migrácie a pre udržateľnosť bezvízového režimu.



Európska rada pripomenula význam jednotnej, komplexnej a účinnej politiky Únie v oblasti návratu, readmisie i integrovaného prístupu k reintegrácii utečencov. Lídri sa vyslovili za urýchlené opatrenia na zabezpečenie účinných návratov z EÚ a z tretích krajín, ktoré ležia na migračných trasách, do krajín pôvodu a tranzitu s využitím všetkých dostupných nástrojov a prostriedkov Európskej únie vrátane diplomacie, rozvoja, obchodu a víz, ako aj príležitostí na legálnu migráciu.



Eurokomisia by mala mať možnosť zaviesť reštriktívne vízové opatrenia pre tretie krajiny, ktoré nespolupracujú pri návratoch, a členské štáty by si mali navzájom uznávať rozhodnutia o návrate.



Veľký dôraz venovali lídri účinnej kontrole vonkajších pozemných a námorných hraníc EÚ. V plnej miere podporili Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), urgovali, aby sa do praxe zaviedol jednak systém vstup/výstup a jednak Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia, a žiadajú uzavrieť rokovania o nových dohodách medzi EÚ a tretími krajinami o nasadení Frontexu.



Viacero členských krajín požadovalo, aby sa ploty na vonkajších hraniciach financovali z rozpočtu EÚ; závery summitu nakoniec hovoria, že eurokomisia by štátom s vonkajšou hranicou financovala opatrenia, ktoré prispievajú ku kontrole hraníc, ako sú pilotné projekty riadenia hraníc a pokročilé technológie pre dozor vrátane dozoru vzdušného.



V neposlednom rade sa lídri zhodli na potrebe posilnenej spolupráce pri pátracích a záchranných operáciách na mori.



Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu migrantov sa bude naďalej posilňovať prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi a Europolom, Frontexom a Eurojustom a ostatnými kľúčovými partnermi.



V legislativnej oblasti by inštitúcie EÚ mali pokračovať v práci na Pakte o migrácii a azyle, na revidovanom Kódexe schengenských hraníc a na smernici o návratoch.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)