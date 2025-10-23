< sekcia Zahraničie
Lídri EÚ rokujú o obrane, diskusiu o Ukrajine dokončia neskôr
Autor TASR
Brusel 23. októbra (TASR) - Lídri členských štátov Európskej únie v súčasnosti počas pracovného obeda v Bruseli rokujú o otázkach obrany. Diskusiu o Ukrajine však zatiaľ neukončili a budú v nej pokračovať neskôr, uviedol pre TASR zdroj oboznámený s priebehom rokovaní.
Súčasťou dopoludňajšej časti summitu bola aj výmena názorov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten lídrov informoval o najnovšej vlne ruských útokov zameraných na civilné ciele a ukrajinskú energetickú infraštruktúru, o finančnej situácii krajiny, ako aj o najnaliehavejších potrebách ozbrojených síl a o stave medzinárodných snáh o prímerie, doplnil zdroj pod podmienkou anonymity.
Lídri dvadsaťsedmičky počas rokovaní ale odložili diskusiu o pláne poskytnúť Ukrajine takzvanú reparačnú pôžičku vo výške 140 miliárd eur, ktorá by mala byť financovaná zo zmrazených ruských aktív nachádzajúcich sa v Európe. Pre viacero členských štátov ide o prioritu, keďže Kyjev bude v rokoch 2026 a 2027 čeliť rastúcim finančným potrebám, zatiaľ čo rozpočtoch členských štátov je nedostatok finančných prostriedkov a podpora zo strany Spojených štátov je otázna.
Výhrady proti návrhu má najmä Belgicko. Väčšina zmrazených ruských aktív – približne 170 miliárd eur – je uložená práve v bruselskom depozitári spoločnosti Euroclear.
Európski lídri sa ale počas diskusií zhodli, že Rusko naďalej neprejavuje ochotu viesť zmysluplné rokovania o mieri. Zdôraznili preto potrebu pokračovať v tlaku na Moskvu, aby bola prinútená sadnúť si za rokovací stôl, uviedol zdroj.
Prezident Zelenskyj sa poďakoval členským štátom EÚ za prijatie 19. balíka sankcií proti Rusku a za ubezpečenie, že Únia bude aj naďalej dlhodobo podporovať Ukrajinu.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
