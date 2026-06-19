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Lídri EÚ sa dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o 12 mesiacov
Všetky členské štáty EÚ sa jednomyseľne dohodli na prijatí záveru o Ukrajine po prvý raz od marca 2025, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietol dokument podpísať.
Autor TASR
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Brusel 19. júna (TASR) - Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyseľne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predlžovania sankcií zo strany členských štátov, informuje TASR.
Všetky členské štáty EÚ sa jednomyseľne dohodli na prijatí záveru o Ukrajine po prvý raz od marca 2025, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietol dokument podpísať. Odvtedy sa text prijímal ako „výňatok“ buď s podporou 26, alebo 25 lídrov podľa toho, či ho prijal aj slovenský premiér Robert Fico. Maďarského lídra však po aprílových parlamentných voľbách nahradil na poste Péter Magyar, čím sa otvorila cesta k obnoveniu konsenzu v tejto veci.
„Všetkých 27 lídrov dnes stojí bok po boku, sú zjednotení a odhodlaní podporovať Ukrajinu,“ napísal predseda Európskej rady António Costa na sociálnych sieťach.
„Pokračujeme v prístupových rokovaniach, posilňujeme ukrajinskú obranu prostredníctvom našej podpornej pôžičky a zvyšujeme tlak na Rusko novými sankciami. Naša stratégia funguje. Spoločne meníme sled udalostí,“ vyhlásil Costa.
Všetky členské štáty EÚ sa jednomyseľne dohodli na prijatí záveru o Ukrajine po prvý raz od marca 2025, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietol dokument podpísať. Odvtedy sa text prijímal ako „výňatok“ buď s podporou 26, alebo 25 lídrov podľa toho, či ho prijal aj slovenský premiér Robert Fico. Maďarského lídra však po aprílových parlamentných voľbách nahradil na poste Péter Magyar, čím sa otvorila cesta k obnoveniu konsenzu v tejto veci.
„Všetkých 27 lídrov dnes stojí bok po boku, sú zjednotení a odhodlaní podporovať Ukrajinu,“ napísal predseda Európskej rady António Costa na sociálnych sieťach.
„Pokračujeme v prístupových rokovaniach, posilňujeme ukrajinskú obranu prostredníctvom našej podpornej pôžičky a zvyšujeme tlak na Rusko novými sankciami. Naša stratégia funguje. Spoločne meníme sled udalostí,“ vyhlásil Costa.