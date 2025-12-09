< sekcia Zahraničie
Lídri EÚ sa na summite zamerajú na Ukrajinu, bezpečnosť a rozpočet
Zasadnutie sa začne vo štvrtok 18. decembra o 10.00 h tradičnou výmenou názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou.
Autor TASR
Brusel 9. decembra (TASR) - Najdôležitejšími témami decembrového summitu lídrov Európskej únie v Bruseli budú financovanie Ukrajiny, bezpečnosť Európy a viacročný rozpočet Únie na roky 2028 až 2034. Vyplýva to z utorkového pozývacieho listu, ktorý predseda Európskej rady (ER) António Costa zaslal prezidentom a premiérom 27 členských štátov. Informuje o tom TASR.
Zasadnutie sa začne vo štvrtok 18. decembra o 10.00 h tradičnou výmenou názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou. Nasledovať by mala diskusia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o naliehavých finančných potrebách jeho krajiny na nasledujúce roky. Costa pripomenul, že na októbrovom zasadnutí ER sa lídri zaviazali riešiť finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 – 2027 vrátane vojenských a obranných aktivít a na decembrovom summite sa má rozhodnúť, ako tento záväzok splniť.
Európska komisia pred zasadnutím navrhla dva varianty finančnej podpory. Prvým je úver od EÚ financovaný z jej rozpočtu, druhou možnosťou je takzvaná reparačná pôžička financovaná zo zmrazených ruských aktív v EÚ. Belgicko však túto druhú iniciatívu zatiaľ blokuje, napriek snahám nemeckého kancelára Friedricha Merza a predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej. ER sa bude zaoberať aj spôsobom, ako posilniť pozíciu Ukrajiny pri mierových rokovaniach a zvýšiť tlak na Rusko.
Druhou kľúčovou témou bude Viacročný finančný rámec (VFR) EÚ na roky 2028 – 2034. Dánske predsedníctvo v prípravných prácach dosiahlo značný pokrok, decembrové rokovanie má poskytnúť smerovanie pre ďalšiu fázu rokovaní. „Bude potrebné intenzívne pracovať, aby sa do konca roka 2026 dosiahla dohoda o ďalšom VFR a jeho financovaní. Dodržiavanie tohto harmonogramu je dôležité,“ podotkol Costa.
Lídri Únie sa budú opäť venovať aj otázkam konkurencieschopnosti eurobloku, obrany, situácie na Blízkom východe a migrácie. „Ako vždy, budem sa snažiť, aby naše stretnutie trvalo len jeden deň. Mojou hlavnou prioritou je však dosiahnuť dôležité rozhodnutia, ktoré je potrebné prijať, a to predovšetkým v otázke financovania Ukrajiny,“ dodal Costa s tým, že stretnutie by mohlo pokračovať aj v piatok 19. decembra.
Deň pred zasadnutím, 17. decembra, sa uskutoční summit medzi Európskou úniou a krajinami západného Balkánu. Jednotlivé štáty sú v rôznych fázach pristúpenia k členstvu v EÚ, pričom rastie frustrácia z dlhého procesu. Únia sa obáva, že by to mohlo niektoré krajiny nasmerovať k politickým rivalom, ako sú Čína a Rusko.
Costa v liste zdôraznil význam rozširovania EÚ ako geostrategickej investície do mieru, bezpečnosti a stability, pričom niektoré kandidátske krajiny by podľa neho mohli splniť podmienky pre vstup do Únie v blízkej budúcnosti.
