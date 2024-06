Lídri EÚ sa už dohodli na menách von der Leyenovej, Costu a Kallasovej

Brusel 25. júna (TASR) - Lídri členských krajín EÚ, ktorí rokujú o obsadení najvyšších pozícií v euroinštitúciách, súhlasia s vymenovaním Ursuly von der Leyenovej z Európskej ľudovej strany (EPP) na druhé funkčné obdobie predsedníčky Európskej komisie (EK). V utorok to uviedla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovaných diplomatov zapojených do procesu rokovaní, informuje bruselský spravodajca TASR.



Zhoda šéfov vlád a štátov podľa DPA panuje aj na tom, že portugalský expremiér z rodiny európskych socialistov António Costa bude budúcim predsedom Európskej rady, kde nahradí Belgičana Charla Michela.



Podľa očakávaní by sa novou šéfkou diplomacie EÚ mala stať estónska premiérka Kaja Kallasová, ktorá politicky zastupuje tábor európskych liberálov a centristov.



Európsky parlament si bude voliť nové vedenie na plenárnej schôdzi v Štrasburgu v dňoch 16. až 19. júla, pričom sa očakáva, že predsednícke kreslo na najbližšieho dva a pol roka obsadí opäť Roberta Metsolová za tábor EPP.



Dohoda na uvedených menách prichádza ešte pred dvojdňovým summitom EÚ. Národní lídri vo štvrtok a piatok v Bruseli definitívne rozhodnú, kto bude šéfovať inštitúciám Európskej únie na nasledujúcich päť rokov.



Aby bola von der Leyenová naozaj nominovaná, potrebuje podporu kvalifikovanej väčšiny, čiže súhlas lídrov z najmenej 20 členských krajín, ktoré zastupujú 65 percent obyvateľov Únie.



Spolu 13 lídrov členských krajín EÚ zastupuje politické strany, ktoré sú pridružené k Európskej ľudovej strane, traja lídri sú z tábora socialistov a piati zastupujú liberálov.



Po nominácii Európskou radou bude von der Leyenová musieť získať aj väčšinový súhlas poslancov nového Európskeho parlamentu.



Rozhovory na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli venovanom najvyšším pozíciám v euroinštitúciách národní lídri začiatkom minulého týždňa prerušili bez konečného rozhodnutia o ich obsadení.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)