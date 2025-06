Lídri EÚ sa v Bruseli dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku

Brusel 26. júna (TASR) - Lídri 27 členských krajín EÚ sa vo štvrtok neskoro večer na summite v Bruseli dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Na základe tohto rozhodnutia zostanú už existujúce sankcie uvalené na Moskvu v súvislosti s jej vojenskou inváziou na Ukrajinu v platnosti najmenej do začiatku roka 2026.



Medzi sankcie patrí aj zmrazenie aktív ruskej centrálnej banky v hodnote viac než 200 miliárd eur.

Dohodou o predĺžení sankcií voči Rusku sa podľa agentúry AFP vyriešili obavy, že kvôli Maďarsku, ktoré je naklonené Kremľu, by tieto opatrenia mohli zaniknúť.



Novému balíku sankcií, v poradí osemnástemu, však odmietlo na štvrtkovom summite dať zelenú Slovensko, a to kvôli samostatnému sporu s Bruselom o plánoch zastaviť dovoz ruského plynu do konca roka 2027, píše AFP.



„Medzi lídrami EÚ neexistuje dohoda o najnovšom balíku sankcií – 18. v poradí. Slovensko stále nedáva zelenú. Diskusie medzi veľvyslancami EÚ sa pravdepodobne obnovia v najbližších dňoch,“ napísal na platforme X redaktor Rádia Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) Rikard Jozwiak. Vo svojom príspevku nespomenul Maďarsko, hoci Budapešť predtým takisto pohrozila blokovaním sankcií.