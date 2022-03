Lídri EÚ sa zhodli na európskom smerovaní Ukrajiny

Na snímke lídri krajín Európskej únie počas summitu EÚ na zámku Versailles, západne od Paríža 10. marca 2022. Foto: TASR/AP

Versailles 11. marca (TASR) - Európski lídri sa v prvý deň summitu vo Versailles zhodli na jasnej ceste Ukrajiny k členstvu v Európskej únii. Povedala to v piatok estónska premiérka Kaja Kallasová.Predstavitelia členských krajín eurobloku však nedosiahli konsenzus o zrýchlenom procese rozšírenia EÚ o Ukrajinu, ako to žiadali pobaltské štáty, Slovensko či Poľsko.vysvetlila Kallasová s tým, že najdôležitejšia je skutočnosť, že Európska rada uznala európske ambície a európsku voľbu zo strany Ukrajiny.Litovský prezident Gitanas Nauséda vyjadril sklamanie nad tým, že Ukrajina zatiaľ nezíska štatút kandidátskej krajiny.vysvetlil Nauséda s tým, že EÚ aspoň vyslala Ukrajine jasný signál, že je pripravená pokračovať v procese jej integrácie.Litovský líder tiež podporil zníženie energetickej závislosti od Ruska, pričom zdôraznil, že jeho krajina je pomerne odolná voči prípadnej energetickej kríze, pretožePripomenul však, že Litva je stále napojená na ruskú elektrickú sieť z čias Sovietskeho zväzu a odpojenie sa od nej do roku 2025 je momentálne najvyššou prioritou.Štvrtkové diskusie boli podľa lotyšského premiéra Krišjánisa Kariňša, všetci účastníci sú však jednotní v tom, že chcú pomôcť Ukrajine.povedal.píše sa vo vyhlásení hláv štátov alebo predsedov vlád zasadajúcich vo Versailles.Na summite počas celej diskusie podľa premiéra SR Eduarda Hegeravšetkých lídrov členských krajín v tom, žePremiér pripomenul, že za Slovensko priniesol rozpracovaný návrh, ako pomôcť Ukrajine postaviť sa po vojne na nohy a stať sa plnohodnotným členským štátom. S týmto návrhom bude podľa jeho slov teraz pracovať Európska komisia.