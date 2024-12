Lídri EÚ sa zhodli na pomoci Ukrajine a na tom, že Rusko nesmie vyhrať

Brusel 19. decembra (TASR) - Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok v Bruseli na summite zhodli na záveroch k Ukrajine a na tom, že Rusko nesmie vo svojej agresii uspieť. Informuje o tom spravodajca TASR.



Štáty EÚ opätovne odsúdili ruskú agresiu proti Ukrajine a potvrdili podporu nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny. Potvrdili tiež nepretržitú politickú, finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú pre Kyjev "tak dlho, ako to bude potrebné".



"Rusko nesmie zvíťaziť," uvádza sa v záveroch Európskej rady, podľa ktorých mier na Ukrajine by mal byť spravodlivý a trvalý, založený na zásadách Charty OSN a medzinárodného práva.



Lídri vyzvali na zintenzívnenie úsilia pri dodávke systémov protivzdušnej obrany, munície a rakiet pre Ukrajinu a potrebnom výcviku a vybavení pre Ukrajincov. Zdôraznili tiež význam ďalšej podpory a rozvoja obranného priemyslu Ukrajiny a prehĺbenia spolupráce s obranným priemyslom EÚ.



Európska rada víta vykonávanie Nástroja pre Ukrajinu. Celkové platby v jeho rámci v roku 2024 budú 16,2 miliardy eur. V roku 2025 sa očakáva vyplatenie 12,5 miliardy eur.



Šéfovia vlád a štátov zdôraznili, že všetka vojenská podpora sa bude poskytovať pri rešpektovaní bezpečnostnej a obrannej politiky určitých členských štátov a pri zohľadnení bezpečnostných a obranných záujmov všetkých členských štátov EÚ.



Odsúdili zosilnené útoky Ruska proti ukrajinskej energetickej a civilnej infraštruktúre. Vyzvali na zvýšenie materiálnej podpory a urýchlenie jej poskytovania s cieľom pomôcť Ukrajine udržať elektrickú infraštruktúru v prevádzke. V tejto súvislosti pochválili členské štáty, najmä susediace s Ukrajinou, za vývoz elektriny. Musí preto tiež pokračovať integrácia energetických systémov Ukrajiny a Moldavska do energetickej siete Únie.



"Snahy o ďalšie obmedzenie schopnosti Ruska viesť vojnu musia pokračovať," píše sa v záveroch. EÚ je naďalej pripravená zvyšovať tlak na Rusko a to aj prijímaním ďalších sankcií. Lídri sa zhodli na tom, že zmrazené ruské aktíva v Európe zostanú "nehybné" až kým Rusko neukončí vojnu proti Ukrajine a nenahradí jej spôsobené škody.



Premiéri a prezidenti EÚ odsúdili podporu tretích krajín a subjektov, ktorá Rusku umožňuje pokračovať v agresii proti Ukrajine. Spresnili, že dodávky zbraní a prehĺbenie vojenskej spolupráce Ruska, KĽDR a Iránu a nasadenie severokórejských vojenských síl proti Ukrajine predstavujú eskaláciu vojny s vážnymi dôsledkami pre medzinárodný mier a bezpečnosť.



"EÚ je naďalej odhodlaná podporovať opravu, obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny v koordinácii s medzinárodnými partnermi. V tejto súvislosti bude dôležitá konferencia o obnove Ukrajiny, ktorú usporiada Taliansko v júli 2025," uvádza sa v prijatých záveroch zo summitu.