Lídri EÚ sa zhodli na poskytnutí protivzdušnej obrany Ukrajine

Brusel 18. apríla (TASR) - Šéfovia štátov a vlád členských krajín EÚ sa vo štvrtok večer, v prvý deň mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli, zhodli na potrebe poskytnúť Ukrajine systémy protivzdušnej obrany. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



V prijatých záveroch k Ukrajine sa uvádza, že EÚ by mala Ukrajine urgentne poskytnúť protivzdušnú obranu a urýchliť a zintenzívniť poskytovanie všetkej potrebnej vojenskej pomoci vrátane delostreleckých nábojov a rakiet.



Lídri EÚ zároveň ostro odsúdili pokračujúce raketové útoky Ruska na civilné a infraštruktúrne ciele a na energetický sektor na Ukrajine. Členské štáty sa zhodli, že zvýšia materiálnu pomoc, najmä v podobe generátorov na výroby elektriny.



V neposlednom rade premiéri a prezidenti privítali aj pokrok pri realizácii návrhu, aby výnosy zo zmrazených ruských aktív v Európe boli použité v prospech Ukrajiny



Štvrtková pracovná večera bola venovaná aj vzťahom EÚ s Tureckom, kde je snaha zmodernizovať colnú úniu medzi oboma stranami.



Prehĺbeniu vzťahov však podľa nemenovaných diplomatov bráni postoj Cypru, ktorý požaduje, aby akýkoľvek pokrok vo vzťahoch s Ankarou bol podmienený aj pokrokom v severocyperskej otázke na etnicky rozdelenom ostrove.



Na druhej strane, najmä Nemecko dlhodobo vyvíja na EÚ tlak, aby vyslala pozitívny signál Turecku.



Lídri EÚ v prijatých záveroch tvrdia, že EÚ má "strategický záujem na stabilnom a bezpečnom prostredí vo východnom Stredomorí a na rozvoji kooperatívneho a vzájomne výhodného vzťahu s Tureckom". Zároveň vyzvali európskych diplomatov, aby pokročili v príprave odporúčaní pre prijatie spoločnej správy s tureckou stranou.



Premiéri a prezidenti pri tejto príležitosti zdôraznili význam pokroku pri riešení takzvanej cyperskej otázky, a to plne v súlade s odporúčaniami a rezolúciami OSN. Tento pokrok podľa záverov zo summitu posilní vzťahy medzi EÚ a Tureckom.





Zelenskyj požiadal lídrov EÚ o systémy protivzdušnej obrany a ďalšie zbrane





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer cez telemost požiadal účastníkov summitu EÚ o poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Ukrajine. Pripomenul stredajší ruský raketový útok v Černihive, ktorý zabil najmenej 17 ľudí. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Na Ukrajine, žiaľ, nemáme takú úroveň obrany, akú sme všetci pred pár dňami videli na Blízkom východe, kde sa vďaka zjednotenej sile spojencov podarilo zostreliť takmer všetky rakety a drony útočiace na Izrael," povedal v súvislosti s víkendovým útokom Iránu. Zdôraznil, že rovnakú úroveň ochrany vzdušného priestoru si zaslúži aj Ukrajina.



Podotkol, že čím väčšie úderné schopnosti Ukrajina získa, tým skôr budú ruskí okupanti nútení opustiť jej územie. "Naša schopnosť brániť sa proti ruskému teroru a zbrane v rukách našich vojakov je niečo, čo funguje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre vás všetkých. Ďakujem každému z vás, kto to chápe a na základe toho koná," uviedol vo svojom príhovore.



Poďakoval sa najmä nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi za rozhodnutie poslať na Ukrajinu ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot, zároveň však upozornil, že Rusko už na Ukrajine zničilo takmer všetky kapacity výroby tepelnej energie. Ako pripomenul, priehrady a vodné elektrárne, ako aj plynárenská infraštruktúra sa stali terčom ruských útokov, pričom Moskva sa "brutálne zahráva" s bezpečnosťou jadrovej elektrárne v Záporoží.



Aj tu podľa neho pomôže iba protivzdušná obrana, konkrétne systémy ako Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS – čiže systémy, ktoré majú viaceré krajiny EÚ.



Ukrajinskí vojaci podľa neho potrebujú aj delostrelecké granáty, bojové vozidlá či drony. Upozornil, že Ukrajinu stále nedostala veľkú časť sľúbenej vojenskej pomoci od EÚ.



Zelenskyj vyzval na posilnenie sankcií EÚ voči Rusku a využitie výnosov so zmrazených ruských aktív v Európe "na ochranu životov pred ruským terorom".



Spomenul skutočnosť, že Ukrajina po ruských útokoch potrebuje obnoviť výrobu a distribúciu elektriny. Ocenil hmotnú aj finančnú pomoc každého štátu EÚ. Lídrom EÚ pripomenul, že Ukrajinci potrebujú vidieť, ako sa ich krajina približuje k členstvu v Únii. Vyjadril nádej, že v júni sa podarí otvoriť prístupové rokovania o členstve a zvolať prvú medzivládnu konferenciu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)